Marchand oslavil tisící bod výhrou nad Capitals, vítězná série Bostonu skončila v Ottawě

14. listopadu 6:56Jan Šlapáček
Dalších deset zápasů ze základní části je minulostí. Během noci na pátek se na milník tisíc získaných bodů v NHL dostal Brad Marchand, jehož lze označit za jednu z největších hvězd hracího dne.
Zkušený kanadský útočník Brad Marchand při výhře Floridy nad Washingtonem dvakrát asistoval a právě při gólu Luostarinena do prázdné branky se dostal na tisíc získaných kanadských bodů v NHL. Na led již tradičně naskákala celá střídačka a s Marchandem tohle jubileum oslavila přímo na ledě.
Po nečekaných sedmi výhrách v řadě Boston narazil na ledě Ottawy. Bruins se sice dokázali dlouho držet v zápase a ve třetí třetině byl ještě chvilku stav 3:3, nakonec pak Senators po dvou gólech Tima Stützleho vyhráli 5:3.
Obrovský debakl schytal v noci na svém ledě Montreal. Canadiens nedokázali proti Dallasu ani jednou skórovat a inkasovali hned sedmkrát. Po skvělé formě ze samotného úvodu ročníku přišel u kanadského celku znatelný propad. Dokáží ho svěřenci Martina St. Louise zastavit?
Nelze opomenout ani výkon Martina Nečase proti Buffalu. Český útočník nastartoval zápas gólem v první minutě utkání, nakonec celý duel zakončil s bilancí 2+2 a zaslouženě byl vyhlášen první hvězdou.
Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings
3:4pp. (2:0, 1:2, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
9. McMann, 17. Tavares (Ekman-Larsson, Knies), 38. Tavares (Nylander, Knies) – 27. Foegele (Doughty, M. Anderson), 36. Fiala (Byfield), 54. Laferriere (B. Clarke, Dumoulin), 61. Byfield (Doughty, Kempe).
Statistika
Střely na bránu: 15 – 37 | Přesilová hra: 1/0 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Dennis Hildeby (TOR) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 60:35
Darcy Kuemper (LAK) – 12 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:35
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Quinton Byfield (LAK) - 1+1
2. John Tavares (TOR) - 2+0
3. Alex Laferriere (LAK) - 1+0
Montreal Canadiens - Dallas Stars
0:7 (0:1, 0:4, 0:2)
Branky a nahrávky
15. W. Johnston (Hintz, Rantanen), 24. Lindell (Heiskanen, Faksa), 28. Seguin (J. Robertson, Bichsel), 36. J. Robertson (Harley, Rantanen), 37. J. Robertson (Hryckowian, Bourque), 43. Petrovic (Faksa, Blackwell), 55. Blackwell (Faksa, Ljubuškin).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 19 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 15 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 13 zákroků, 5 OG, úspěšnost 61,5 %, odchytal 40:00
Samuel Montembeault (MTL) – 4 zákroků, 2 OG, úspěšnost 66,7%, odchytal 20:00
Casey DeSmith (MTL) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 4 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:52
Jakub Dobeš (MTL) – 13 zákroků, 5 OG, úspěšnost 61,5 %, odchytal 40:00
Radek Faksa (DAL) – 0+3, +3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:31
Tři hvězdy utkání
1. Jason Robertson (DAL) - 2+1
2. Casey DeSmith (MTL) – 23 zákroků
3. Mikko Rantanen (DAL) - 0+2
Ottawa Senators - Boston Bruins
5:3 (2:0, 0:1, 3:2)
Branky a nahrávky
2. Giroux (Stützle, Cozens), 20. Cozens (Zetterlund, Spence), 42. Pinto (Amadio, Sanderson), 55. Stützle (Batherson, Zub), 60. Stützle (Giroux) – 32. M. Geekie (Pastrňák, Chusnutdinov), 44. Pastrňák (M. Geekie, Arvidsson), 46. Kastelic (Jeannot).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 21 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Leevi Meriläinen (OTT) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:42
Joonas Korpisalo (BOS) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 57:52
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:58
David Pastrňák (BOS) – 1+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:05
Tři hvězdy utkání
1. Tim Stützle (OTT) - 2+1
2. Claude Giroux (OTT) - 1+1
3. Dylan Cozens (OTT) - 1+1
Detroit Red Wings - Anaheim Ducks
6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
Branky a nahrávky
26. Seider (Raymond, P. Kane), 33. Rasmussen (Copp, Berggren), 36. Sandin-Pellikka (Berggren, Chiarot), 41. DeBrincat (Seider, P. Kane), 46. Larkin (Raymond, DeBrincat), 58. DeBrincat (Larkin) – 28. C. Gauthier (Sennecke, Trouba), 35. Kreider (LaCombe, Helleson), 45. Granlund (I. Moore, R. Strome).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 28 | Přesilová hra: 2/4 – 0/3 | Trestné minuty: 22 – 24
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 40:00
Cam Talbot (DET) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 20:00
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 59:21
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 59:21
Tři hvězdy utkání
1. Alex DeBrincat (DET) – 2+1
2. Moritz Seider (DET) – 1+1
3. Lucas Raymond (DET) – 0+2
Florida Panthers - Washington Capitals
6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Branky a nahrávky
9. Rodrigues (Mikkola, Reinhart), 24. Schwindt (Forsling, Luostarinen), 35. Reinhart (Marchand, Verhaeghe), 45. Reinhart (Lundell, Luostarinen), 50. S. Jones (Marchand, Lundell), 59. Luostarinen (Marchand, Lundell) – 9. Duhaime (Sandin), 41. Sourdif (Chychrun, Wilson), 53. Sandin (Carlson).
Statistiky
Střely na bránu: 28 – 40 | Přesilová hra: 2/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniil Tarasov (FLA) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 60:00
Logan Thompson (WSH) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:26
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:58
Tři hvězdy utkání
1. Sam Reinhart (FLA) - 2+1
2. Brad Marchand (FLA) - 0+2
3. Eetu Luostarinen (FLA) - 1+2
Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers
5:4 (1:0, 3:2, 1:2)
Branky a nahrávky
16. Olivier (Coyle, Werenski), 21. Coyle (Olivier), 31. Mateychuk (Monahan, Del Bel Belluz), 39. Fantilli (Marčenko, Severson), 48. Olivier (Coyle, C. Sillinger) – 29. Savoie (Bouchard, McDavid), 30. Draisaitl (Bouchard), 48. Podkolzin (Roslovic), 52. Draisaitl (Bouchard, McDavid).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 60:00
Calvin Pickard (EDM) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80 %, odchytal 57:58
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:34
Tři hvězdy utkání
1. Mathieu Olivier (CBJ) - 2+1
2. Charlie Coyle (CBJ) - 1+2
3. Leon Draisaitl (EDM) - 2+0
Colorado Avalanche - Buffalo Sabres
6:3 (3:2, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky
1. Nečas (C. Makar, D. Toews), 7. Lehkonen (Malinski, Nečas), 10. Nelson (Colton, Brindley), 37. Brindley (Manson, Burns), 57. Nečas (MacKinnon, Girard), 59. Landeskog (Nečas) – 8. Byram (T. Thompson, Tuch), 14. Greenway (Power, Doan), 35. T. Thompson (I. Rosén, Krebs).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 60:00
Alex Lyon (BUF) – 1 zákroků, 2 OG, úspěšnost 33,3 %, odchytal 06:10
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 52:55
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 2+2, +4 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:37
Tři hvězdy utkání
1. Martin Nečas (COL) - 2+2
2. Gavin Brindley (COL) - 1+1
3. Artturi Lehkonen (COL) - 1+0
Calgary Flames - San Jose Sharks
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
26. Coleman, 60. Honzek (Backlund).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 16 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Jaroslav Askarov (SJS) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 58:23
Česká a slovenská stopa
Samuel Honzek (CGY) – 1+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:18
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:52
Tři hvězdy utkání
1. Dustin Wolf (CGY) - 16 zákroků
2. Jaroslav Askarov (SJS) - 35 zákroků
3. Blake Coleman (CGY) - 1+0
Seattle Kraken - Winnipeg Jets
5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
Branky a nahrávky
16. Kakko (Schwartz, Dunn), 28. Dunn (Winterton, Larsson), 45. Tolvanen (Dunn), 48. Eberle (Beniers, Marchment), 59. Eberle (Beniers) – 11. Iafallo (Lowry, DeMelo), 24. Scheifele (Pionk), 39. Connor (Morrissey, Scheifele).
Statistika
Střely na bránu: 18 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Philipp Grubauer (SEA) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:00
Connor Hellebuyck (WPG) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 58:04
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Vince Dunn (SEA) – 1+2
2. Jordan Eberle (SEA) – 2+0
3. Philipp Grubauer (SEA) – 23 zákroků
Vegas Golden Knights - New York Islanders
3:4pp. (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
39. Theodore (Kolesar), 49. Hertl (Lauzon, Eichel), 51. R. Smith (Saad, Howden) – 15. Heineman (Horvat, DeAngelo), 18. Schaefer (Drouin, Horvat), 58. Barzal (Schaefer, Drouin), 64. Pageau.
Statistika
Střely na bránu: 29 – 24 | Přesilová hra: 0/5 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Akira Schmid (VGK) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 62:31
Ilja Sorokin (NYI) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 61:46
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:00
Tři hvězdy utkání
1. Jean-Gabriel Pageau (NYI) - 1+0
2. Reilly Smith (VGK) - 1+0
3. Tomáš Hertl (VGK) - 1+0
