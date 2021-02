Marchand rozhodl na ledě Rangers prodloužení, Toronto vyloupilo Montreal

Tentokrát byly na programu pouhé dva zápasy, ale i ty stály za to. Boston po vyrovnané bitvě zvládl v Madison Square Garden prodloužení a bere dva body. Podobně na tom je i Toronto, které zvládlo Montreal porazit již v základní hrací době.

NEW YORK RANGERS - BOSTON BRUINS

2:3pp. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Prodloužení pro Boston

Z vyrovnaného střetnutí vyšli lépe hokejisté Bostonu, kteří se radují z vítězství v prodloužení. O všem rozhodl rychle Brad Marchand, který se prosadil již pár sekund po začátku nastaveného času.

Branky a nahrávky

14. Gauthier (Lemieux), 52. Rooney (Lemieux, Lindgren) – 30. Wagner, 49. Bjork (DeBrusk, Miller), 61. Marchand (McAvoy, Bergeron).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 11 - 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (NYR) - 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6%, odchytal 60:36

Tuukka Rask (BOS) - 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3%, odchytal 60:16



Československá stopa v utkání

Libor Hájek (NYR) - 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:51

David Pastrňák (BOS) - 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:14

David Krejčí (BOS) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 15:31

Jakub Zbořil (BOS) - 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:25



Tři hvězdy utkání

1. Brad Marchand (BOS) - 1+0

2. Tuukka Rask (BOS) - 33 zákroků

3. Brendan Lemieux (NYR) - 0+2

MONTREAL CANADIENS - TORONTO MAPLE LEAFS

2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Třetí třetina rozhodla o výhře Toronta

Po vyrovnaných dvou třetinách se do třetí třetiny vstupovalo za nerozhodného stavu. Maple Leafs do ní vletěli po hlavě, během tří minut se dostali do dvoubrankového vedení a namířili si to k vítězství. To ještě v závěru pojistili dalším gólem.

Branky a nahrávky

2. Anderson (Drouin), 57. Tatar (Chiarot, Romanov) – 36. Dermott (Muzzin, Tavares), 42. Holl (Tavares, Muzzin), 43. Michejev (Kerfoot, Hyman), 59. Hyman (Matthews, Muzzin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 8 - 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Carey Price (MTL) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0%, odchytal 58:53

Frederik Andersen (TOR) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) – 1+0, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:07



Tři hvězdy utkání

1. Zach Hyman (TOR) – 1+1

2. John Tavares (TOR) – 0+2

3. Josh Anderson (MTL) – 1+0

