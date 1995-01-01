Marchand rozhodl nájezdy proti Bruins! Calgary zvládlo bitvu o Albertu

5. února 7:10Jan Šlapáček
Florida dokázala v noci ukončit sérii porážek a po samostatných nájezdech porazila Boston. Hrdinou se nakonec stal Brad Marchand, jenž rozhodl samostatné nájezdy. V noci se uskutečnila i bitva o Albertu, ve které tentokrát slavilo Calgary.
Pokud se chce Florida pokusit o zisk třetího Stanley Cupu v řadě, musí začít pravidelně vyhrávat, protože její ztráta na pozice zaručující účast v play-off začíná být velká. Dneska v noci si Panthers málem nechali utéct mezi prsty dobře rozehraný zápas s Bruins, nakonec ale uspěli v samostatných nájezdech. Ten rozhodující proměnil Brad Marchand.
Na konci nočního programu se odehrála již čtvrtá bitva o Albertu. Po velmi vyrovnaném duelu se nakonec z vítězství 4:3 radovali hokejisté Calgary, kteří dokázali Edmonton porazit potřetí v sezóně.
Za zmínku stojí i vítězství Seattlu na ledě Los Angeles. Krakeni si tímto výsledkem vytvořili v tabulce tříbodový náskok právě na Kings.
Florida Panthers - Boston Bruins
5:4sn. (1:2, 3:0, 0:2 - 0:0)
Branky a nahrávky
5. Luostarinen, 21. Balinskis (M. Tkachuk, Lundell), 23. M. Tkachuk (Lundell, Balinskis), 39. Lundell (Reinhart), rozh. náj. Marchand – 8. Eyssimont (Steeves, H. Lindholm), 13. Eyssimont (Chusnutdinov, Peeke), 48. Kastelic (McAvoy, H. Lindholm), 51. Mittelstadt (Pastrňák, M. Geekie).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 29 | Přesilová hra: 2/3 – 1/7 | Trestné minuty: 25 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 65:00
Joonas Korpisalo (BOS) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 27:52
Tři hvězdy utkání
1. Brad Marchand (FLA) - 0+0
2. Anton Lundell (FLA) - 1+2
3. Michael Eyssimont (BOS) - 2+0
Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks
4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky
5. Werenski (C. Sillinger, Coyle), 13. Provorov (Fantilli, Marchment), 26. Heinen (Coyle), 56. Monahan.
Statistika
Střely na bránu: 20 – 21 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Spencer Knight (CHI) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 58:30
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jet Greaves (CBJ) - 21 zákroků
2. Zach Werenski (CBJ) - 1+0
3. Charlie Coyle (CBJ) - 0+2
Winnipeg Jets - Montreal Canadiens
1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky
7. Connor (Vilardi, Scheifele) – 17. O. Kapanen (Dobson, Slafkovský), 26. Josh Anderson (Struble, Gallagher), 27. L. Hutson (Josh Anderson, Gallagher), 51. Gallagher (K. Dach, Z. Bolduc), 60. Danault (Josh Anderson, Dobson).
Statistika
Střely na bránu: 37 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 54:30
Samuel Montembeault (MTL) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:21
Jakub Dobeš (MTL) – 0 zákroků, 0 OG, úspěšnost 00,0 %, odchytal 00:00
Tři hvězdy utkání
1. Samuel Montembeault (MTL) - 36 zákroků
2. Brendan Gallagher (MTL) - 1+2
3. Kyle Connor (WPG) - 1+0
Nashville Predators - Minnesota Wild
5:6pp. (3:3, 1:1, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
10. F. Forsberg (Josi, Marchessault), 17. Stamkos (F. Forsberg, O'Reilly), 19. Haula (Marchessault, Perbix), 21. Evangelista (Stamkos, O'Reilly), 56. Josi (O'Reilly, Stamkos) – 2. Boldy (Bogosian, Eriksson Ek), 4. Boldy (Q. Hughes, Zuccarello), 13. Boldy (Q. Hughes, Faber), 37. Trenin, 56. Tarasenko (J. Middleton, Jurov), 65. Spurgeon (Boldy, Kaprizov).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 44 | Přesilová hra: 2/3 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 38 zákroků, 6 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 63:54
Filip Gustavsson (MIN) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 64:10
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Matt Boldy (MIN) – 3+1
2. Jared Spurgeon (MIN) – 1+0
3. Quinn Hughes (MIN) – 0+2
Colorado Avalanche - San Jose Sharks
4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Branky a nahrávky
22. Lehkonen (Ničuškin, C. Makar), 36. Lehkonen (MacKinnon, Ničuškin), 53. Manson (Ničuškin, MacKinnon), 59. Nelson – 41. Liljegren (Wennberg, Klingberg), 44. Kurashev.
Statistika
Střely na bránu: 42 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00
Jaroslav Askarov (SJS) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 59:12
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Artturi Lehkonen (COL) - 2+0
2. Josh Manson (COL) - 1+0
3. Valerij Ničuškin (COL) - 0+3
Utah Mammoth - Detroit Red Wings
4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky a nahrávky
1. Durzi, 9. Schmaltz (Hayton, Keller), 45. Guenther, 58. Keller (Schmaltz, Crouse) – 56. Larkin (Seider, P. Kane).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 30 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 59:58
John Gibson (DET) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 57:06
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 59:58
Tři hvězdy utkání
1. Karel Vejmelka (UTA) – 29 zákroků
2. Nick Schmaltz (UTA) – 1+1
3. Dylan Guenther (UTA) – 1+0
Dallas Stars - St. Louis Blues
5:4 (1:2, 3:0, 1:2)
Branky a nahrávky
12. J. Robertson (Rantanen), 22. Duchene (Harley, Benn), 24. Bourque (J. Robertson, Hintz), 32. Benn (Duchene, Lindell), 60. Benn (Heiskanen) – 8. Bučněvič (Kyrou, Faulk), 19. Kyrou (Faulk, Tucker), 52. Snuggerud, 56. Toropčenko (Broberg, Snuggerud).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 18 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 80
Kdo se postavil do brankoviště?
Jrdan Binnington (STL) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 59:37
Jake Oettinger (DAL) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:10
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, -1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:53
Tři hvězdy utkání
1. Jamie Bemm (DAL) - 2+0
2. Jason Robertson (DAL) - 1+1
3. Jimmy Snuggerud (STL) - 1+1
Calgary Flames - Edmonton Oilers
4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
4. Huberdeau (Weegar, Gridin), 15. Gridin (Weegar, D. Cooley), 32. Zary (Whitecloud, Kadri), 47. Lomberg (Kadri, Whitecloud) – 6. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Bouchard), 39. Draisaitl (Bouchard, McDavid), 45. K. Kapanen (Podkolzin, Bouchard).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 39 | Přesilová hra: 2/3 – 2/4 | Trestné minuty: 15 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Devin Cooley (CGY) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:56
Tristan Jarry (EDM) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 58:32
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 09:53
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 06:45
Tři hvězdy utkání
1. MacKenzie Weegar (CGY) - 0+2
2. Leon Draisaitl (EDM) - 2+0
3. Devin Cooley (CGY) - 36 zákroků
Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks
5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
Branky a nahrávky
26. Eichel (Andersson, Stone), 27. Reinhardt (Bowman, Theodore), 28. Barbašov (Stone, Eichel), 43. Dorofejev (Marner), 44. Holtz (Kolesar, Lauzon) – 28. Elias Pettersson (Öhgren, Blueger), 40. P. Joseph (Garland, Blueger).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Akira Schmid (VGK) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00
Kevin Lankinen (VAN) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:18
David Kämpf (VAN) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:11
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:06
Tři hvězdy utkání
1. Jack Eichel (VGK) - 1+1
2. Ivan Barbašov (VGK) - 1+0
3. Akira Schmid (VGK) - 21 zákroků
Los Angeles Kings - Seattle Kraken
2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky
8. Kuzmenko (B. Clarke, Fiala), 31. Kuzmenko (Kempe, Fiala) – 10. S. Wright (Winterton), 11. Larsson (Stephenson, Gaudreau), 16. Dunn (McCann, Stephenson), 46. S. Wright (Gaudreau, Kakko).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 23 | Přesilová hra: 2/4 – 2/6 | Trestné minuty: 16 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 60:00
Joey Daccord (SEA) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Shane Wright (SEA) - 2+0
2. Andrej Kuzmenko (LAK) - 2+0
3. Frédérick Gaudreau (SEA) - 0+2
