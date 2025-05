Marchand si Toronto vždycky najde. Všechno potvrzují i čísla, sahá po historii

Brad Marchand a play-off proti Maple Leafs? Jako deja vu s temnou příchutí pro fanoušky Toronta. Ve třetím utkání série druhého kola Stanley Cupu se postaral o další kapitolu své osobní rivality s modrobílými: v prodloužení zamířil přesně a zařídil Floridě výhru 4:3. Série tak jde do stavu 2:1 a Panthers se nadechují k protiútoku.

Toronto přitom mělo utkání pevně v rukou. V první třetině vedlo 2:0, ve druhé 3:1. Jenže s každou další minutou jako by začínal z lovce být kořistí. Florida přidávala na tempu, důrazu i drzosti – a jak už tolikrát v minulosti, právě Marchand byl tím, kdo ve správnou chvíli zasadil rozhodující ránu.

„Je to typ hráče, který si nenechá ujít žádnou příležitost zapsat se do dějin – a ideálně tím, že vás zničí,“ popsal ho trefně jeho spoluhráč Carter Verhaeghe. „Dělá to celý život. Vyhrál Stanley Cup, rozhoduje zápasy, přináší nám přesně to, proč jsme ho sem přivedli.“

Marchandova trefa byla už 14. vítězným gólem v play-off jeho kariéry – nejvíc mezi všemi aktivními hráči. Navíc přidal další zářez do své pozoruhodné bilance proti Torontu: v 31 zápasech vyprodukoval už 33 bodů, což stačí historicky na třetí místo za Gordiem Howem (53) a Alexem Delvecchiem (35).

A co na to Leafs? Ti se po dvou výhrách dostali do pozice, ze které už se obvykle netlačí plyn, ale spíš se ladí detaily. Jenže Florida je tým, který nečeká, až ztratíte koncentraci – ona si pro tu chybu přijde. A Marchand přesně věděl, kam bodnout.

Sam Reinhart jeho přínos shrnul stručně: „Je nepříjemný. A právě takoví v play-off vyhrávají.“

Panthers přitom za Marchanda vyměnili pouhou podmíněnou volbu ve druhém kole draftu 2027. Získali za to stroj na play-off body, vůdce do kabiny a člověka, který na ledě dělá soupeři ze života peklo. V základní části přitom v novém dresu nasbíral jen čtyři body v deseti zápasech – jako by si šetřil síly na duben a květen.

Tehdy totiž září pravidelně. A proti Leafs obzvlášť. Tohle byl jeh pátý vítězný gól proti Torontu v play-off. Na prvním místě dorovnal Jeana Beliveaua. Stihne přepsat historii ještě letos?

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+