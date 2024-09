Marchand v létě podstoupil tři operace, přesto se chystá na kemp

Brad Marchand podstoupil v létě hned tři operace, nicméně i tak doufá, že bude připraven na začátek tréninkového kempu. „Ještě před dvěma týdny jsem toho moc nenatrénoval,“ řekl Marchand. „Takže se do toho tak nějak dostávám. Cílem je pokusit se být připraven na kemp, a pokud ne, tak velmi brzy poté. Ale teď se dostávám zpátky do rytmu. Chystám se na to všechno vrhnout po hlavě.“

Marchand podstoupil operaci lokte kvůli přetržené šlaše, třísla kvůli sportovní kýle a břišní oblasti, rovněž kvůli sportovní kýle.

„Ruku jsem si nechal operovat loni v létě, během roku jsem si s ní tak nějak hrál,“ řekl Marchand o tom, kdy ke zraněním došlo. „Rozhodl jsem se, že pokud se mi to bude v létě dál zhoršovat, nechám si to udělat. Ty další dvě jsem si nechal udělat měsíc před koncem sezony. Trápily mě ale i v létě, tak jsem si řekl, že si je nechám spravit.“

Šestatřicetiletý útočník nasbíral v 82 zápasech základní části 67 bodů poté, co v pozici kapitána Bruins nahradil Patrice Bergerona. V play-off, kde Boston ve druhém kole prohrál v šesti zápasech s pozdějším vítězem Floridou, zaznamenal 10 bodů v 11 duelech.

„Čeká nás spousta práce,“ dodal Marchand. „Léto, které jsem měl, není typické a na co jsem zvyklý, a to se může projevit až v sezoně. Možná to trochu potrvá, ale následující dva měsíce budu brát jako léto a budu trénovat a bruslit tak, jak jsem v létě normálně zvyklý. Nejtěžší věcí je asi dostat se zpátky do kondice. Sílu už mám. Síla a kondice je to, na co se musím zaměřit, abych se dostal zpátky tam, kde potřebuji být.“

A jak je na tom nyní s připraveností? „Teprve začínám, takže jsem na samém dně,“ řekl Marchand.

Marchand vstupuje do posledního roku osmileté smlouvy na 49 milionů dolarů. V dresu Bruins odehrál celou kariéru a těžko si ho představit v jiném dresu.

Šestatřicetiletý Marchand již dříve prohlásil, že chce hrát minimálně do 40 let.

„O věcech kolem smlouvy nebudu nikdy mluvit v médiích,“ uvedk Marchand. „Cokoli se bude dít, zůstane interní záležitostí mezi klubem a mým týmem. Myslím, že mezi oběma stranami panuje dostatečný respekt, abychom se s tím dokázali vypořádat.“

