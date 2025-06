Marchandovy kejkle? Góly, co jako dítě sledujete na YouTube

Přesně tak glosoval další náramné manévry Brada Marchanda v letošním finále Stanley Cupu Anton Lundell, jeho parťák z floridské lajny číslo 3. Vyzdvihované formace, kde válí ještě Eetu Luostarinen, a o které se říká, že podává výkony hodné první brázdy.

S každým odehraným zápasem je to stále více neoddiskutovatelné.

Největší majstrštyk se při letošní uzávěrce přestupů povedl Billu Zitovi, GM Panterů.

Přivést za podmínečné první kolo draftu produktivního Kanaďana, kapitána jednoho z tradičních klubů NHL, o kterém se ví, že jeho výkonnost roste s důležitostí zápasu a silou motivace?

O němž si hokejová veřejnost unisono myslela, že do herního stylu sedne jako cosi na hrnec? A navíc mít ten luxus vyšperkovat takovým machrem ne elitní, ne druhý, ale až třetí útok?

S dvěma bruslivými, poctivě bránícími a nesobeckými Finy?

To je tah, co vstoupí do dějin NHL. Samozřejmě, floridský kouč Paul Maurice má také svou zásluhu.

Stejně jako Marchandovy výkony (nejen) ve finále. Smeká před nim Maurice, spoluhráči, média i třeba sázkovky. Divize se, že je podle bookmakerů mezi favority na zisk Conn Smythe Trophy?

V pátém finále se postaral o dva magické momenty. Nejprve po buly frnknul Mattiasi Ekholmovi, poté vykoupal Jakea Walmana. “Takové góly sledujete na YouTube jako kluk a snažíte se ke pak na tréninku napodobit,“ pověděl Lundell.

S Luostarinenem je nedílnou součástí Marchandova úspěchů. Stačí už jen fakt, že asistoval u šesti z jeho tref ve vrcholících vyřazovacích bojích.

Luostarinen byl u čtyřech. Takový Sam Bennett jejich práci na obou koncích kluziště označuje za neuvěřitelnou. Stejný přívlastek lze použít i pro Marchandovu bilanci ve finále a umělecký dojem jeho tref…

