Marchandův amok. Napadl Dahlina a zničil mu helmu, kapitán Šavlí pak hrál s půjčenou

19. října 11:00

Tomáš Zatloukal

Na počátku všeho byl krosček. Krátký, ale prudký. Do prakticky odkrytých, mizerně chráněných míst. Brada Marchanda zkrátka musel zákrok buffalského lídra Rasmuse Dahlina hodně bolet. Natolik, že veteránovi ve službách floridských Panterů bouchly saze a okamžitě dychtil po odplatě. Za Švédem vystartoval jako formule jedna, srazil ho na zem a praštil ho pěstí. Krysí výlev pokračoval na střídačce, kam odjel s Dahlinovou helmou. Vyrval z ní upínací pásky a zahodil ji zpátky na ledovou plochu.

 

Má pověst borce, co umí mezi mantinely vnést emoce.

Dodnes zůstává provokatérem, který se dovede dostat do hlav soupeřů. 

Hraje důrazně, sem tam napáše klukovinu, jazyk mu jede. Sám má krátký doutnák, stačí nemnoho, aby se takhle "Malá koule hněvu" (jak se od časů Pata Verbeeka říká drobným a zároveň temperamentním plejerům, Marchandovi tuhle přezdívku přišil americký exprezident Barrack Obama) odpálila.

Kde je na kluzišti živo, tam je Marchand.

A platilo to i při čtvrté porážce Cats za sebou.

Aktuální výsledková bída a nula na ukazateli skóre v kolonce branek Floridy se nepochybně na ex-kapitánovi bostonských Bruins podepsaly. Frustrace. K tomu ostrá bolest po Dahlinově ataku.

After getting into it with Rasmus Dahlin, Brad Marchand took Dahlin's helmet to the penalty box and ripped off the straps ???? pic.twitter.com/H69NvU8nYO

— Sportsnet (@Sportsnet) October 18, 2025

A tak přišla rázná vendeta, při které se plavovlasý zadák zmohl jen na to, že se schoulil, až připomínal želvu zalezlou do krunýře, a čekal, až se bouře přežene. A až mu pomůže některý ze spoluhráčů - pochlapil se Tage Thompson.

Marchandovi, jehož divočení eskalovalo na střídačce, kde vzteky očistil helmu na skořepinu, nic nezazlíval.

"Je to zkrátka bojovník. Určitě jsem v minulosti něco podobného také udělal. Prostě se to stane," povídal tahoun Šavlí. Marchand jim daroval přesilovku, na které se představil i Dahlin, ovšem v helmě vypůjčené od Peytona Krebse.

Početní výhodu rychle využil svou druhou trefou večera Josh Doan a nasměroval mančaft za druhým triumfem v řadě (Získalo Buffalo plnohodnotnou náhradu za Peterku? Doan se začíná prosazovat | NHL.CZ).

