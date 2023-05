Marchessault hattrickem sestřelil Edmonton, Vegas si zahraje konferenční finále

Další série je u konce. Edmonton dnes usiloval před vlastními fanoušky o vyrovnání série, ale nepodařilo se mu to. Po první třetině sice vedl 2:1, poté však zaúřadoval Marchessault a bylo vymalováno. Golden Knights se v konferenčním finále postaví vítězi ze zápasu Dallas - Seattle.

EDMONTON OILERS - VEGAS GOLDEN KNIGTS

2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 2:4

Vegas je ve finále konference

Edmonton musel před vlastními fanoušky odvracet soupeřův mečbol. A do zápasu nevstoupil špatně. Ve 24. vteřině sice prohrával, ale už ve třetí minutě vedl 2:1 po gólech McDavida a Foegela. Zbytek zápasu však patřil Vegas. Tedy alespoň co se vstřelených gólů týče. Edmonton byl herně zcela jasně lepší, svého soupeře přestřílel vysoko 40:22, ale brankář Hill byl připravený v dobré formě. O vítězství Vegas rozhodl Marchessault, kterému stačila druhá třetina na to, aby nasázel hattrick. Rytíři se tak postaví vítězi zítřejšího zápasu Dallas - Seattle.

Branky a nahrávky

1. McDavid (Kulak, E. Kane), 3. Foegele (Ryan, R. McLeod) – 1. R. Smith, 25. Marchessault (Barbašev, Theodore), 28. Marchessault (Martinez, Barbašev), 39. Marchessault (Pietrangelo, Eichel), 60. Karlsson (N. Roy, R. Smith)

Statistika

Střely na bránu: 40 – 22 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 40:00

Jack Campbell (EDM) – 4 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 17:04

Adin Hill (VGK) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Marchessault (VGK) 3+0

2. Adin Hill (VGK) 38 zákroků

3. Warren Foegele (EDM) 1+0

