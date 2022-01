Marchessault? Malý chlap, co vede velké řeči, popichuje Fleury bývalého parťáka

Bude to výjimečný večer. Plný emocí všeho druhu. Marc-André Fleury už teď má husí kůži. V noci na neděli se poprvé vrátí na led vegaské T-Mobile Areny. Jako soupeř. V barvách chicagských Blackhawks se pokusí porazit Zlaté rytíře. "To on nás dostal na mapu NHL, on vybudoval profesionální sport v Sin City," klaní se před sedmatřicetiletým gólmanem Jonathan Marchessault. Nejlepší střelec Golden Knights se nemůže duelu s Fleurym dočkat.

Fleury a Marchessault? Velcí kamarádi, co nezkazí žádnou legraci.

Když trojnásobný šampion Stanley Cupu lapal za Vegas, na trénincích se s drobným krajanem pravidelně hecoval. Frankofonní Kanaďané se provokovali, dobírali si jeden druhého. A byť už každý obléká jiný dres, nemění se na tom se nic ani teď.

"Rád bych dal "Flowerovi" gól, abych mu ten návrat udělal zajímavější," škádlí Marchessault obhájce Vezinovy trofeje. Ten pohotově odpovídá: "Je to malý chlap, co vede velké řeči. Nic jiného jsem od něj nečekal. Ale těším se na náš souboj."

Samozřejmě se u toho usmívá, svůj komentář míní v přátelském duchu. A přiznává, že pro něj start v hale Zlatých rytířů bude emočně náročný. Vždyť s klubem došel do finále Stanley Cupu, ale také měl, či spíše jeho agent Allan Walsh, později spory s koučem Peterem DeBoerem.

Navrch se loučil za dosti nešťastných okolností, o výměně se měl dozvědět ze sociálních sítí.

Vegas si chtělo v létě udělat místo pod platovým stropem, a tak "Flowera" poslalo do Chicaga. Den na to získal generální manažer Kelly McCrimmon Jevgenije Dadonova a coby novou dvojku Robina Lehnera podepsal Laurenta Brossoita.

"Ale už je to za mnou. Budu vždycky vděčný za svůj čas u Golden Knights. Zároveň jsem rád, že o mě Černí jestřábi stáli a že mohu dál hrát hokej," povídá k tomu Fleury pro NHL.com.

Marchessault tvrdí, že populární brankář jemu i spoluhráčům chybí.

Kabinu bavil různými žertíky a "pranky", byl také vůdčí silou, svým zápalem inspiroval ostatní a strhával je k lepším výkonům. Sám v kleci mnohdy čaroval. Nic ale netrvá věčně. Už od chvíle, kdy přišel Lehner, bylo jasné, že Fleury dříve, nebo později odejde.

"Myslím si, že až s kluky uvidíme "Flowera" na druhé straně, bude to divný pohled. Ale po pár střídáních si zvykneme," míní Marchessault. Vyjde mu jeho plán a Fleuryho, jemuž poslední mač s Arizonou nevyšel, překoná?

Byl by to už jeho devatenáctý přesný zásah v sezoně.

