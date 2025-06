Marchment se těší na nový začátek. Hala, kde ho dřív dusili, se stane jeho domovem

Seattle sice ještě nepatří mezi stálice vyřazovacích bojů NHL, ale Mason Marchment ví velmi dobře, jak bouřlivé může být tamní publikum. V roce 2023 si jako hráč Dallas Stars zahrál sérii druhého kola právě proti Kraken a tři zápasy v hale Climate Pledge Arena mu dodnes rezonují v paměti.

„Bylo to skvělé,“ řekl Marchment v úterním rozhovoru přes Zoom pro zámořská média. „Fanoušci se okamžitě postarali o parádní atmosféru. Byla to hlučná aréna a těžké místo pro soupeře. Takže teď se těším, že to zažiju z druhé strany.“

Třicetiletý útočník přichází do Seattlu výměnou z Dallasu, který si kvůli platovému stropu nemohl dovolit ponechat jeho kontrakt s ročním cap hitem 4,5 milionu dolarů. Kraken za něj obětovali volby ve 4. kole draftu 2025 a 3. kole draftu 2026.

Marchment loni vyrovnal svůj osobní rekord 22 gólů a potvrdil, že může být platným členem sestavy i se zvyšujícím se věkem. S odchodem z Dallasu se smířil bez výčitek.

„Je to byznys. Tak to prostě chodí. Celý život v tomhle sportu vidím, že se věci mění. Teď to vyšlo na mě. Ale beru to pozitivně. Je příjemné vědět, že o vás někdo stojí,“ popsal.

Kraken pod novým trenérem Laneem Lambertem chystají proměnu týmu, chtějí být důraznější, efektivnější a hlavně zpátky v play off. Právě Marchmentův styl by do této koncepce mohl dobře zapadnout. Hraje naplno v obou směrech, nebojí se napadat, vracet a bořit soupeřovu rozehrávku.

„Takhle hraju, na tom si zakládám. Pomáhat týmu malými věcmi: clonit gólmanovi, dostávat se do prostoru před brankou, vyhrávat souboje. To jsou věci, které rozhodují zápasy a posouvají vás dál,“ vysvětlil.

Zatím není jasné, v jaké lajně bude Marchment působit. Ale poznávání nového týmu už začalo – i díky Brandonu Montourovi, s nímž si Marchment zahrál v dresu Floridy. Seattle se pro něj nyní stane novým domovem a zároveň místem, kde se od něj bude čekat přímý přínos. „Těším se, až se s každým poznám. Je to nový začátek, a ten bývá vždycky vzrušující. Doufám, že se zlepšíme jako tým a dostaneme se do play off,“ uzavřel.

