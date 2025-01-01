NHL.cz na Facebooku

Mario Lemieux? Další comeback se nekoná. Nový majitel Penguins má být z Chicaga

8. září 16:00

Jiří Lacina

Dlouho to vypadalo na senzační návrat. Ostatně, jako to Mario Lemieux předvedl už několikrát. V roce 2021 prodal spolu s Ronem Burklem svůj podíl v Penguins za 900 miliónů dolarů a zdálo se, že je na té nejvyšší úrovni doživotně zajištěn.

Jenomže v posledních měsících se spekulovalo, že stávající vlastník Fenway Sports Group chce klub prodat a mezi zájemci opět stáli i Mario Lemieux a Ron Burkle. 

Nyní to vypadá, že jejich nabídka na další odkup pittsburghského klubu je pohřbena. Tvrdí to aspoň insider Dejan Kovačevič, který se děním v klubu dlouhodobě zabývá.

„Zdroj mi dnes řekl, že vzhledem k tomu, že Fenway Sports Group, současný vlastník, a Hoffman Family of Companies se sídlem v Chicagu, jsou buď blízko dohodě o prodeji, nebo ji již mají uzavřenou, skupina Lemieux / Burkle se vzdala,“ napsal pittsburghský novinář.

K prodeji má dojít nejpozději v říjnu.

Tampa Bay Lightning se loni prodali za 1,8 miliardy dolarů. Představa současných majitelů Pens byla přiblížit se podobné ceně. Nakonec by podle Kovačeviče mělo jít o 1,5 miliardy.

Ekonomický magazín Forbes odhadl v průběhu loňské sezóny Penguins na 1,75 miliardy dolarů. Ve finále je ale vždy cena taková, jakou je někdo doopravdy ochotný zaplatit.

David Hoffmann a jeho rodina se především věnují podnikání v oblasti komerčních nemovitostí v jihozápadní Floridě, kde jsou jedním z největších majitelů nemovitostí. Kromě toho vlastní a provozují řadu firem, zaměstnávají více než 17 000 lidí po celém světě a mají více než 200 různých značek ve 30 zemích.

Rodina Hoffmannů také vlastní profesionální hokejový tým Florida Everblades a arénu Hertz Arena na Floridě, přičemž aktivně investuje do rozvoje a rozšiřování svých sportovních a zábavních aktivit.

