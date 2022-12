Mark Giordano – dokonale připravený profesionál, hvězda za minimální plat

Čistě podle výše platu má Toronto ve svých řadách několik hvězd. Ne všechny odvádí stoprocentní práci. Třeba John Tavares už několik sezón docela stagnuje. Auston Matthews dal loni 60 branek, vyhrál Hart Trophy, ale letos stále ne a ne naplno zazářit. Mitch Marner zaujal, když vytvořil klubové maximum třiadvaceti bodovými zápasy v řadě.

Vedle všech jmenovaných docela zapadá veterán s minimálním platem. Když Mark Giordano v létě podepisoval s Torontem dvouletou smlouvu na 1,6 miliónů dolarů, mohlo to působit až nedůstojně. Vítěz Norris Trophy (2019) by si asi zasloužil víc, ale co naděláte, když manažer umořil tolik platového stropu na čtyři hráče.

Tím víc Giordanův přínos vyniká. Poměrem cena / výkon patři k nejlepším hráčům v NHL.

Veterán v akci

Když zaznamenal 400. asistenci ve slavné lize, ve stejný den jako Alex Ovečkin vstřelil svůj 800. gól, zůstal pochopitelně ve stínu kontroverzního snajpra. Že je přehlížen, už si dávno zvykl. Znalci jeho výkony vidí a ocení.

Tak třeba zablokované střely, kterých má nejvíc v Torontu. Nebo fantastická obranná práce. Ve hře pět na pět inkasuje minimálně, patří v tomto směru mezi vytíženými beky k absolutní ligové špičce. A že hraje pořád dost – na přelomu listopadu a prosince odehrál dvanáctkrát po sobě přes 20 minut za večer. Slušné na chlapíka, kterému bylo v říjnu 39 let.

„Tak předně, právě tohle Mark předvádí celou kariéru,“ vypíchl nedávno trenér Sheldon Keefe. „Jsou to pro vývoj utkání zásadní věci. Je důležitou součástí našeho oslabení. Jeho vůle je ale mimo veškeré statistiky. Pro mužstvo udělá, cokoli je potřeba.“

Podle Keefea je Giordano nejdůležitější posilou, kterou klub udělal od koučova příchodu do organizace v listopadu 2019. Některé momenty své hry se sám nebojí vypíchnout. „Jsou okamžiky, kdy je třeba zablokování střely velmi důležité. Když se v obranném pásmu nedaří, je to významná součást hry. Na to jsem hrdý,“ říká veterán, který k neděli zablokoval 64 střel, což je jedenáctý nejvyšší počet v NHL.

Zkušenosti jako klíč k dlouhověkosti

Před sezónou mu Sports Illustrated věnoval obsáhlý článek. Zajímal se, jak se zkušený bek chystá na nový ročník, jestli něco změnil v přípravě. „Pořád se učím. Jak být efektivní a využívat své přednosti co nejlépe,“ řekl tehdy Giordano.

V Torontu neponechávají nic náhodě. Ostatně ten přístup je dnes běžný všude. Specialisté na fyzioterapii, lékařští odborníci, nutriční odborníci, experti na fyzickou přípravu, mentální koučové. Ne že by to zrovna Giordano potřeboval, sám si podobné lidi kolem sebe dávno angažoval.

„Sleduju hráče, jako je Mark, který má dovednostního kouče, silového kouče, nutriční a výživový personál, je to celý okruh lidí, kteří mu pomáhají optimalizovat letní přípravu,“ potvrdil Keefe.

Z fyzické oblasti Giordano prozradil, že se věnuje hlavně aktivaci jádra, tzv. „core stability cviky“. Bicepsy dnes honí jen exhibicionisti, podstata je jinde a odvíjí se od provozovaného sportu. „Dělám třeba dřepy, soustředím se na spodní partie. S postupujícím věkem nemá zvedání těžkých vah takový význam. Při posilování musíte být chytřejší, musíte si zachovat hlavně sílu a výbušnost,“ říká.

Podobný přístup razí v Čechách kondiční trenér Aleš Pařez, který v mnoha rozhovorech vysvětloval, že hokejista není maratonec, nepotřebuje dlouhé výjezdy na kole, ani mnohahodinové vícefázové tréninky. Základ je připravit hráče na krátké padesátivteřinové střídání, tedy sílu v potřebných partiích, pak rychlost a výbušnost.

„Jako mladší můžete určitě dělat víc věcí, ale s věkem začnete lépe cítit své tělo, doceníte a procítíte řadu oblastí, hlavně záda a nohy,“ jmenuje Giordano nejdůležitější partie. „Vyvinul jsem určitou sílu, na které můžu stavět. Je to o efektivitě a schopnosti dostat se do lepších pozic. Pořád se učím.“

Zlepšuje se taky na základě vlastních chyb. V roce 2004 přišel do kempu silově narvaný, ale až moc těžký. O formě se nedalo mluvit. Je naivní si myslet, že pokud třeba v létě přibere hokejista osm kilo, jde výhradně o svaly. Kulturisti vám řeknou, je těžce se buduje každé kilo, pokud si nechcete pomáhat anabolickými steroidy. Hlavně mladí hokejisté v honbě za kilogramy někdy nepostupují správně a přiberou i hodně tuku, který jim nijak neprospěje.

Zkušený torontský rodák toho má za sebou hodně. Kdysi pravidelně pendloval mezi farmou a prvním týmem Calgary. V sezóně 2007-08 dal přednost KHL, protože u Flames neměl jistotu. Poučil se, hodně věcí změnil a postupně se etabloval v elitního zadáka.

„Hodně věcí jsem změnil před sedmi – osmi lety, kdy do sportu přišla věda,“ odhaluje začátek profesionálního přístupu, který mu nyní prodlužuje kariéru. S 1056 starty je nejzkušenějším hráčem Toronta Za mladšími v ničem podstatném nezaostává. Naopak. Jde jim příkladem.

„Hraje spoustu minut. Není jako jiní ofenzivní beci, co se bojí někoho trefit tělem. Hraje fyzicky, blokuje střely. Skutečně působivé,“ klaní se Giordanovi Drew Doughty z Los Angeles.

