Markström asi zůstane, ale zlobí se na klub. Mohl to zvládnout líp, říká

Před pár týdny vypadal odchod brankáře Calgary Jacoba Markströma nevyhnutelně. Teď je zase pravděpodobnější jeho setrvání. Průběh, ze kterého neměl radost asi vůbec nikdo. „Vedení to mohlo zvládnout líp,“ říká dokonce Švéd otevřeně.

„Každého tady plně respektuji. Všechno, co se dělo a nedělo... to, jak se všichni v šatně se vším vypořádali, bylo podle mě opravdu dobré. Ale jsem z celé situace šťastný? Ne, nejsem. A myslím si, že se to shora dalo řešit úplně jinak," odpověděl Markströma na otázku, jestli vnímá spekulace, či ne.

O zkušeném brankáři se o výměně mluví už několik týdnů. Calgary působí dojmem, jako by ani nevědělo, kudy se vydá. Na jednu stranu prodává, na druhou zase stále bojuje o pozici pro play off.

Markströmovi běží čtvrtý rok šestileté smlouvy na 36 milionů dolarů, která má roční hodnotu 6 milionů dolarů. Smlouva má platit do konce sezony 2025/26.

Novinář Pierre LeBrun minulý měsíc potvrdil, že New Jersey Devils jednali s Flames o výměně Markströma, ale upřesnil, že brankář nebyl nikdy požádán, aby se vzdal své doložky ve smlouvě o zákazu výměny.

Stejný žurnalista nyní informuje o tom, že zájem Devils nejen, že trvá, ale také zesiluje. New Jersey prý informovalo Flames, že by bylo ochotno převzít Markströmovu smlouvu v plné výši.

„Jacobu Markströmovi nebyla předložena otázka, jestli by se zřekl klauzule pro to, aby šel k Devils, což vám napovídá několik věcí," komentoval situaci LeBrun v polovině února.

„Zaprvé, že tyto rozhovory o výměně se nevyhrotily do té míry, aby se dostaly do tohoto bodu. Jednou z věcí, kterou jsme zjistili, bylo, že mezi oběma týmy zřejmě existuje rozpor v tom, kolik peněz by měl kterýkoli z nich hráči platit, což znamená, že Devils by chtěli, aby si Calgary při případné výměně ponechalo část platu,“ narazil LeBrun na kámen úrazu.

Devils prý později prozkoumali alternativní možnosti, nicméně vrátili se k Flames, aby zjistili, jaká je situace. Ačkoli tato možnost může být znovu nastolena v létě, zdá se, že Markströmova výměna je oficiálně mimo a ročník dohraje v Calgray.

