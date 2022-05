Markström, Saros, Šesťorkin. Jen jeden z nich získá Vezina Trophy poprvé v kariéře

Vezina Trophy. Cena, kterou během své kariéry v NHL získala taková jména jako Dominik Hašek, Martin Brodeur nebo Henrik Lundqvist. Vedení ligy už oznámilo trojici, která se o titul nejlepšího brankáře a zisk slavné trofeje popere letos. Figuruje v ní famózní Igor Šesťorkin, mistr čistých kont Jacob Markström a finská hvězda Juuse Saros. Všichni se do finální nominace dostali vůbec poprvé.

O vítězi prestižní ceny rozhodnou svými hlasy generální manažeři jednotlivých týmů. Datum samotného vyhlášení NHL Awards ještě není znám, fanoušci se ho ale dočkají během finálových sérií konferencí nebo samotného závěrečného boje o Stanley Cup.

Největším favoritem brankářské kategorie je Igor Šesťorkin. Tahoun Rangers má za sebou opravdu výjimečnou sezonu, během které vedl NHL v procentuální úspěšnosti zákroků (93,5 %) i průměru obdržených branek (2,07 na zápas). V základní části navíc vychytal hned šest čistých kont.

„Myslím, že jsme všichni věděli, že to přijde vzhledem k tomu, jaký má za sebou rok. Jsme za něj opravdu rádi. Letos byl vynikající a plně očekávám, že trofej získá,“ říká na adresu šestadvacetiletého Rusa trenér Jezdců Gerard Gallant. Slovy chvály nešetří ani obránce Adam Fox. „Viděli jsme to v průběhu celého roku. Podržel nás v utkáních, ve kterých jsme neměli vyhrát. Když je v bráně a vy uděláte chybu, máte mnohem větší důvěru v to, že situaci zachrání.“

Druhým brankářem, který se do užšího výběru dostal, je Jacob Markström hájící barvy Calgary. Švédský gólman letos zažil svůj vůbec nejlepší ročník, když překonal vlastní rekord v počtu výher, průměru obdržených gólů, úspěšnosti zákroků, ale také zápasů s nulou. Zamknout branku dokázal Markström hned devětkrát, v čemž jasně kraloval celé soutěži. „Nominace je na sto procent zasloužená,“ tvrdí kouč Flames Darryl Sutter. „Byl v nejlepší pětce všech hlavních kategorií.“

Posledním uchazečem o zisk Vezina Trophy je Juuse Saros, který v NHL obléká dres Nashvillu. Finská hvězda dotáhla Predators svými spolehlivými výkony až do vyřazovací fáze, těsně před jejím začátkem se ale zranila a do akce tak muselo duo David Rittich – Connor Ingram. Saros vychytal v základní části třetí nejvyšší počet výher a na své pozici byl vůbec nejvytěžovanějším hráčem, když odchytal více než 65 hodin čistého času! Pokud by trofej získal, stal by se druhým gólmanem organizace Preds, který na tento milník dosáhl.

