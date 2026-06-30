Markström zpátky na Floridě! Panteři upekli ďábelský trejd se starým známým

30. června 22:54Tomáš Zatloukal
Umí jednat rázně, palčivé otázky řešit s mimořádnou efektivitou. Bill Zito opět ukázal, že je mezi generálními manažery NHL jedním z těch nejvýraznějších a nejzábavnějších. Že má jeho klub nevyřešené obsazení brankoviště pro novou sezonu? Stačil zhruba den, aby tato slova pozbyla na významu. Nejprve ulovil Akiru Schmida, obstojnou dvojku, co snese i větší vytížení, teď přivádí z New Jersey Jacoba Markströma. Znamená to jediné - bye, bye, Bobrovskij! Na Sergeje, maskovanou ikonu, podepsanou pod oběma poháry, zkrátka nebyly peníze.
Co je na výměně nejzajímavější?
Možná to, že zahrnuje celkem pět hráčů! Devils k Markströmovi přibalili farmáře Anguse Crooshanka, Zito pak obětoval dva šampiony (Evana Rodriguese s Jesperem Boqvistem) a Bena Steevese.
Nebo to, že se Markström "na staré betony" vrací na Floridu. Podobně jako jeho někdejší kumpán i rival Roberto Luongo, za kterého byl kdysi poslán k vancouverským Canucks.
Případně fakt, že v New Jersey před časem působil i Schmid (odešel stejné léto, kdy Devils angažovali Markströma).
Ještě interesantnější je ovšem skutečnost, že si Zito plácl se svou dlouholetou pravou rukou, Sunnym Mehtou. Ten mu ještě donedávna pomáhal u Cats, podepsal se pod dva tituly, ale už pár měsíců si plní sen - konečně je z něj generální manažer.
A v New Jersey se činí. Nedávno třeba vyhověl žádosti Šimona Nemce o přestup.
Tentokrát je středobodem obchodu šestatřicetiletý Švéd, který má za sebou složitou, byť statisticky stále o něco lepší sezonu než Bobrovskij. Neslibuje generační obměnu, je jen o rok mladší než hvězdný Rus, ale má kvality na to, aby se mohl (opět) stát floridským gólmanem číslo 1.
Panteři potřebují někoho, kdo slušně odehraje svůj part, neroztřesou se mu kolena a bude jistit v nejbližších letech útoky na pohár.
Přichází s dvouletou smlouvou na šest milionů dolarů ročně, Mehta si pod platovým stropem Ďáblů nenechává ani dolar z tohoto paktu. To už by bylo skutečně přespříliš velkorysé...
The Florida Panthers have acquired goaltender Jacob Markstrom and forward Angus Crookshank from the New Jersey Devils in exchange for Evan Rodrigues, Jesper Boqvist and Ben Steeves. pic.twitter.com/HN8tJ95AYv
— TSN (@TSN_Sports) June 30, 2026
New Jersey pak, vedle Steevese, získává borce, kteří vědí, co je potřeba přinést na oltář ve jménu úspěchu. Rodrigues umí sázet veledůležité góly, radoval se z obou triumfů Cats. Boqvist slavil loni, na Floridě ukázal především skvělé bruslení. Dodají talentovanému kádru potřebné zkušenosti, pomohou s budováním vítězné kultury.
Markström má za sebou sezonu s úspěšností zákroků 88,3 procenta, nicméně jeho kariérní bilance opravňuje k mírnému optimismu. V NHL má během téměř šesti stovek mačů pochytáno 90,7 procent střel soupeřů.
Panthers ho kdysi draftovali, tu nejvýraznější stopu ovšem zanechal jinde - v Calgary. Jsou to čtyři roky, co v dresu Flames zářil tak, že skončil druhý v hlasování o Vezině. A co když se mu nebude dařit? Schmid si klidně troufne na čtyřicítku zápasů.
Jeho průlomový ročník zastavil ve Vegas až příchod Cartera Harta. Ostatně Hart u Zlatých rytířů odstavil, pod dohledem Johna Tortorelly, i těžší váhu - Adina Hilla.
Zpět k samotnému trejdu. Rodrigues i Boqvist svorně vstupují do posledního roku svých kontraktů, přičemž prvně jmenovaný ukrajuje ze stropu 3,075 milionu dolarů a zakončil sezonu 25/26 s 31 body. Boqvist bere 1,5 milionu a zastavil se na 13 punktech.
Mehta oba výborně zná, dokonale ví, koho přivádí. Zdá se, že si se Zitem jako dva staří známí jednoduše vyhověli. A věří, že je to win-win situace.