Markström zůstává v New Jersey. Smlouva je ale mnohem kratší, než se čekalo

1. listopadu 10:00David Zlomek
Brankář Jacob Markström bude i nadále hájit branku New Jersey Devils. Švédský veterán podepsal dvouletý kontrakt v hodnotě 12 milionů dolarů, který mu zajistí roční příjem 6 milionů.
Pro Devils jde o logický krok. Po letech, kdy se mezi tyčemi střídala jména bez dlouhodobé jistoty, našel tým konečně stabilitu. Markström, který dorazil do Newarku v červnu 2024 z Calgary výměnou za volbu v prvním kole draftu a obránce Kevina Bahla, spolu s Jakem Allenem vytvořil brankářské duo, které výrazně pozvedlo celý defenzivní systém mužstva.
Pětatřicetiletý brankář má za sebou silnou sezonu 2024/25, kdy ve 49 startech zaznamenal průměr 2,50 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 90 %. V play off měl čísla podobná, byl oporou. Letos zatím Markström do sezony vstoupil pomaleji, ale i vzhledem k nedávnému zranění dolní části těla jde o pochopitelný rozjezd.
Nová smlouva navazuje na pětiletý kontrakt Jakea Allena (1,8 milionu ročně), což znamená, že New Jersey má svou brankářskou dvojici zajištěnou až do roku 2027 s celkovým cap hitem 7,8 milionu dolarů, tedy pouhých 7,5 % plánovaného platového stropu pro příští sezonu.
Podle informací TSN měl Markströmův tým původně zájem o delší smlouvu s rozložením platu do více let, podobně jako u Jakea Allena. Devils však trvali na kratším závazku, i za cenu vyššího ročního platu.
