Marner byl obětním beránkem, bez něj přišel kolaps, přiznává Berube

8. července 10:30David Zlomek
Minulá sezona skončila Toronto Maple Leafs katastrofou. Tradiční klub poprvé po deseti letech nepostoupil do play-off, v lize obsadil ostudné 28. místo a po zpackaném roce se z organizace poroučelo jak vedení, tak trenérský štáb. Bývalý hlavní kouč Craig Berube, který dostal padáka v květnu, nyní v podcastu Simmer’s Morning Skate poprvé otevřeně promluvil o tom, co týmu zlomilo vaz. A ukázal na jedno jméno: Mitch Marner.
Mitch Marner byl v Torontu dlouhé roky pod palbou kritiky kvůli neúspěchům v play-off, což minulé léto vyústilo v jeho odchod do Vegas Golden Knights, kde podepsal osmiletý kontrakt. Podle Berubeho však Leafs s jeho odchodem neztratili jen elitního útočníka, ale především srdce a duši celého týmu.
„Jsem si naprosto jistý, že jsme ztratili našeho emočního lídra,“ prohlásil Craig Berube. „Mitch byl motor. Přinášel do hry i do tréninků obrovské množství energie a emocí, a to každý den. Byl to neskutečně hlasitý kluk, pořád mluvil na střídačce i na ledě. Když se vrátil ze střídání, hned na kluky řval: 'Zaberte, jedeme!' Byl skvělý a hrozně rád jsem ho trénoval.“
Berube zdůraznil, že Marnerova absence byla nejvíc znát v momentech, kdy bylo potřeba tým probudit a vyvodit osobní odpovědnost. „Byla to obrovská ztráta nejen na ledě, ale hlavně v šatně a na střídačce. Mitch dokázal kluky donutit, aby ze sebe vydali všechno. Tenhle element nám fatálně chyběl,“ přiznal bývalý kormidelník.
Pohled na uplynulý rok ukazuje, jak moc Marnerova změna dresu otřásla oběma organizacemi. Zatímco Marner pod Berubem v sezoně 2024/25 zaznamenal své kariérní maximum 102 bodů a dotáhl Toronto k titulu v Atlantické divizi, bez něj se slavný kanadský klub sesypal jako domeček z karet. Katastrofální ročník stál místo generálního manažera Brada Trelivinga, kterého nahradil John Chayka, a následně i samotného Berubeho, jehož na střídačce vystřídal Jim Hiller.
Na druhé straně kontinentu prožil Marner snový debut. V dresu Golden Knights nasbíral 80 bodů v 81 zápasech a v play-off dotáhl Vegas až do finále Stanley Cupu, přičemž ovládl produktivitu celého vyřazovacího klání.