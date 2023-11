Marner je daleko za očekáváním. Je bez formy, lamentuje Keefe

Výsledky jako na houpačce, bodově na úrovni Phialdelphie a Washingtonu. Není třeba si nic nalhávat, fanoušci Maple Leafs od svých miláčků rozhodně chtějí víc. Až na Williama Nylandera jim nedělá radost skoro nikdo. Pod palbou kritiky je i Mitch Marner.

"Prostě nehraje na úrovni, kterou byste od Mitche očekávali," řekl Keefe v sobotu TSN. "Více, co v sobě má, ale není pochyb o tom, že Mitch ještě vůbec nenašel svůj rytmus."

Marner byl v této sezóně již sedmkrát bez bodu, z toho v pěti z posledních sedmi zápasů. Pro srovnání, v sezoně 2022/23, kdy nasbíral 99 bodů (30 gólů a 69 asistencí) v 80 zápasech, byl mimo bodový účet jen 14krát.

Není to však tak, že by Marner nebyl vidět. Ale jsou to spíše momenty a zápasy než dlouhodobá forma.

Marner ukázal záblesky svého obvyklého já, když na začátku listopadu zaznamenal čtyřbodové zápasy proti Buffalu a Tampě Bay. Stále je na děleném třetím místě v týmovém bodování, má 20 bodů v 19 zápasech, společně s Nylanderem je nejlepší nahrávač v týmu. Přesto tomu stále něco chybí.

Devět z jeho asistencí přišlo na góly Austona Matthewes, což leccos naznačuje, jelikož Američan se trápí snad ještě víc.

Kapitolou samu pro sebe jsou také Marnerovy góly, naposledy se trefil 6. listopadu proti Bolts, od té doby sedm zápasů gólově mlčí.

"Nevytvářejí akce, jakmile se jim dostane puk na hokejky, jde to do kopru," zlobil se Keefe po utkání v Chicagu na lajnu s Marnerem, Matthewsem a Kniesem.

Pomalu pod tlak se tak dostává celé Toronto. Vedení musí udělat kroky k úspěchu, ale zároveň musí podepsat Nylandera. Na ledě to také není ideální. Jak tohle dopadne?

Share on Google+