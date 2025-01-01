Marner odchod z Toronta během sezóny neplánoval, říká Nylander

25. srpna 14:21Jan Šlapáček
William Nylander nesouhlasí s tvrzením, že měl Mitch Marner odchod z Maple Leafs v hlavě už během minulého ročníku. Podle něj byl Kanaďan soustředěný pouze na Toronto.
Švédský útočník se k celé věci vyjádřil během mediální tour NHL/NHLPA v Evropě. „Nevím, odkud se ty řeči vzaly. Nemyslím si, že chtěl odejít už v sezoně. Ptal jsem se ho a řekl mi, že se soustředí na Toronto,“ uvedl Nylander.
Marner podle něj i přes neustálé spekulace odváděl maximum. „Jeho hlava byla určitě plná otázek o budoucnosti, ale na ledě se nám snažil pomáhat,“ dodal. Po sezoně pak přiznal, že stále nemá jasno.
Rozhodnutí ale přišlo v létě. Marner zamířil do Vegas Golden Knights, kde podepsal osmiletý kontrakt na 96 milionů dolarů. Přestup proběhl formou podpis-výměna. Už na úvodní tiskové konferenci pak připustil, že napětí v Torontu začalo před dvěma lety, kdy se objevily první vážné spekulace o výměně.
Podle zámořských médií Leafs dokonce zvažovali během sezóny výměnu s Carolinou Hurricanes. Do Toronta měl přijít Mikko Rantanen, ale Marner využil klauzuli o nevyměnitelnosti a obchod zastavil. Ve hře byla i třístranná varianta, která by nakonec přivedla Marnera právě do Vegas. Ani ta ale nedopadla.
„Je těžké ho ztratit, ale jsem šťastný za něj i jeho rodinu. Vybral si, kam chce jít, a to je pro něj super,“ prohlásil Nylander. „Nám bude chybět, ale takový je hokej. Musíme se dát dohromady a dál vyhrávat.“
Toronto se snaží mezeru po Marnerovi zaplnit. Přivedlo útočníky Matiase Maccelliho, Dakotu Joshuu a Nicolase Roye. Nahradit jednu z největších hvězd klubu však nebude snadné. Marner nasbíral v dresu Leafs 741 bodů v 657 utkáních a je pátý v historickém pořadí. V play off ale zaznamenal jen 63 bodů v 70 zápasech. Nejdelší smlouvu v kádru má teď Nylander, který loni podepsal osmiletý kontrakt na 92 milionů dolarů.
