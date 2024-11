Marner v prodloužení sestřelil Oilers, Panthers nedali Winnipegu sebemenší šanci

Nedělní program rozhodně nenudil. V akci bylo čtyřiadvacet týmů a některé výsledky byly velice zajímavé. Kdo dokázal najít cestu k vítězství?

Bitva mezi Torontem a Edmontonem přinesla přesně to, co se očekávalo. Zápas plný zvratů dokázal při závěrečné hře bez brankáře poslat do prodloužení Leon Draisaitl, v něm se ale hlavní hvězdou utkání stal Mitch Marner, který svým 200. gólem v kariéře vystřelil výhru Maple Leafs.

Winnipegu nevyšel na Floridě ani druhý zápas a tentokrát výraznějším způsobem. Panthers svého soka zdolali jednoznačným vítězstvím 5:0. Bezchybný výkon podal Sergej Bobrovskij, jenž pochytal sedmadvacet střel.

Podobně dominantní výsledek si na své konto připsala v noci i Tampa, která dokázala porazit New Jersey na vlastním ledě 4:0. Právě Devils v předešlých dvou zápasech uspěli na ledě Panthers.

Celý program zakončil zápas ve Vancouveru, který si poradil s Chicagem. Connor Bedard v tomto duelu bodovat nedokázal.

Boston Bruins - St. Louis Blues

2:3pp. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)





Branky a nahrávky

10. Frederic (Merkulov, McAvoy), 13. Frederic (Lohrei) – 7. Faksa (Perunovich, Toropčenko), 50. N. Walker (Faksa, Toropčenko), 63. B. Schenn (Parayko).

Statistika

Střely na bránu: 17 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (BOS) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 62:53

Jordan Binnington (STL) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 62:53



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:28

David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:12

Radek Faksa (STL) – 1+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:39



Tři hvězdy utkání

1. Brayden Schenn (STL) - 1+0

2. Trent Frederic (BOS) - 2+0

3. Radek Faksa (STL) - 1+1

Seattle Kraken - New York Islanders

3:2 (1:1, 0:0, 2:1)





Branky a nahrávky

9. Gourde (B. Tanev, Kartye), 46. McCann (Burakovsky, R. Evans), 57. Oleksiak (Gourde, B. Tanev) – 14. Engvall (Pulock, Cholowski), 45. Nelson (Dobson, Palmieri).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 24 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (SEA) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00

Ilja Sorokin (NYI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:38

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jamie Oleksiak (SEA) - 1+0

2. Jared McCann (SEA) - 1+0

3. Yanni Gourde (SEA) - 1+1

Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers

4:3pp. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)





Branky a nahrávky

4. McMann (Tavares, Marner), 54. Knies, 55. McMann (Ekman-Larsson), 61. Marner – 2. Henrique (Janmark, C. Brown), 22. McDavid (Hyman, Draisaitl), 59. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid).

Statistika

Střely na bránu: 22 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 1/2 | Trestné minuty: 7 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Anthony Stolarz (TOR) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:40

Stuart Skinner (EDM) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:04



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:22



Tři hvězdy utkání

1. Mitchell Marner (TOR) - 1+1

2. Bobby McMann (TOR) - 2+0

3. Connor McDavid (EDM) - 1+1

Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets

5:1 (1:0, 1:1, 3:0)





Branky a nahrávky

5. Matheson (Caufield, Dach), 36. Suzuki (Armia, Xhekaj), 52. Condotta (Armia), 53. J. Evans (Caufield), 56. Josh Anderson (Matheson, Hutson) – 28. Fabbro (Werenski, Labanc).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96 %, odchytal 60:00

Daniil Tarasov (CBJ) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:08



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:56



Tři hvězdy utkání

1. Michael Matheson (MTL) - 1+1

2. Nick Suzuki (MTL) - 1+0

3. Samuel Montembeault (MTL) - 25 zákroků

Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils

4:0 (1:0, 0:0, 3:0)





Branky a nahrávky

15. Paul (Guentzel, Lilleberg), 41. D. Raddysh (Kučerov, Cirelli), 48. Hedman (Kučerov, Guentzel), 60. Cirelli (Hagel).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:34

Jacob Markström (NJD) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 57:58



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:37

Tomáš Tatar (NJD) - 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:35

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:35



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) - 29 zákroků

2. Jake Guentzel (TBL) - 0+2

3. Victor Hedman (TBL) - 1+1

Florida Panthers - Winnipeg Jets

5:0 (1:0, 3:0, 1:0)





Branky a nahrávky

15. Samoskevich (Forsling, Greer), 23. Schmidt (Bennett, Reinhart), 33. Rodrigues (Barkov, Ekblad), 35. Barkov (Reinhart, Forsling), 44. Kulikov (Barkov, Reinhart).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 31 – 43



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 59:42

Connor Hellebuyck (WPG) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:28



Tři hvězdy utkání

1. Aleksander Barkov (FLA) - 1+2

2. Sergej Bobrovskij (FLA) - 27 zákroků

3. Sam Reinhart (FLA) - 0+3

Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres

5:2 (2:0, 2:0, 1:2)





Branky a nahrávky

14. Foerster (Richard, Farabee), 17. Sanheim (Zamula, Konecny), 23. Zamula (Richard, Mičkov), 38. Konecny (Mičkov, Sanheim), 60. Konecny (Couturier) – 51. Dahlin (Tuch, Zucker), 59. McLeod (Peterka, Dahlin).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 25 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Ivan Fedotov (PHI) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00

Devon Levi (BUF) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,1 %, odchytal 55:04



Česká a slovenská stopa

Jiří Kulich (BUF) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:49



Tři hvězdy utkání

1. Travis Sanheim (PHI) - 1+1

2. Ivan Fedotov (PHI) - 0+0

3. Travis Konecny (PHI) - 2+1

Pittsburgh Penguins - San Jose Sharks

4:3sn. (2:0, 1:1, 0:2 - 0:0)





Branky a nahrávky

2. Rust (Bunting, Malkin), 7. Puljujärvi (D. O'Connor, Pickering), 25. Crosby (E. Karlsson, Beauvillier), rozh. náj. Malkin – 33. Toffoli (W. Smith), 47. Granlund (Zetterlund, Eklund), 52. Toffoli (Dellandrea, Walman).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 29 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (PIT) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 65:00

Vítek Vaněček (SJS) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 20:00

Mackenzie Blackwood (SJS) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 45:00



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (SJS) – 8 zákroků, 2 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 20:00

Jan Rutta (SJS) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:26



Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Malkin (PIT) - 0+1

2. Tyler Toffoli (SJS) - 2+0

3. Owen Pickering (PIT) - 0+1

Carolina Hurricanes - Ottawa Senators

4:0 (1:0, 1:0, 2:0)





Branky a nahrávky

8. Martinook (Staal), 40. Sebastian Aho (Nečas, Gostisbehere), 41. Blake (Svečnikov, Gostisbehere), 56. W. Carrier (Staal, Martinook).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 24| Přesilová hra: 2/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Martin (CAR) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:14

Anton Forsberg (OTT) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:41

Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:01



Tři hvězdy utkání

1. Spencer Martin (CAR) - 24 zákroků

2. Shayne Gostisbehere (CAR) - 0+2

3. Jordan Martinook (CAR) - 1+1

Minnesota Wild - Dallas Stars

1:2 (0:1, 0:0, 1:1)





Branky a nahrávky

55. Kaprizov (Spurgeon, Boldy) – 19. Marchment (Ljubuškin, Seguin), 52. Marchment (Steel, Ljubuškin).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 40 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 12 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 38 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95 %, odchytal 57:43

Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jakub Lauko (MIN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:14



Tři hvězdy utkání

1. Mason Marchment (DAL) - 2+0

2. Filip Gustavsson (MIN) - 38 zákroků

3. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+0

Los Angeles Kings - Detroit Red Wings

4:1 (2:0, 0:0, 2:1)





Branky a nahrávky

19. M. Anderson (Danault, Moore), 19. Jeannot (Lewis, Helenius), 41. Kempe (Foegele, Gavrikov), 60. Kempe (Kopitar, Lewis) – 59. Larkin (DeBrincat, Tarasenko).

Statistika

Střely na bránu: 41 – 18 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

David Rittich (LAK) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00

Cam Talbot (DET) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 58:37



Česká a slovenská stopa

David Rittich (LAK) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Mikey Anderson (LAK) – 1+0

2. David Rittich (LAK) – 17 zákroků

3. Adrian Kempe (LAK) – 2+0

Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks

4:1 (0:1, 1:0, 3:0)





Branky a nahrávky

25. E. Pettersson (J. Miller, Q. Hughes), 45. Brännström (Sherwood, DeBrusk), 59. J. Miller (P. Suter), 59. Blueger (Garland, Heinen) – 7. Michejev (N. Foligno, Allan).

Statistika

Střely na bránu: 33 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Arturs Šilovs (VAN) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00

Arvid Söderblom (CHI) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 58:56



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 22:54



Tři hvězdy utkání

1. Elias Pettersson (VAN) - 1+0

2. Arturs Šilovs (VAN) - 28 zákroků

3. Arvid Söderblom (CHI) - 29 zákroků

