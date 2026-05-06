NHL.cz na Facebooku

NHL

Marnerův gól navedl Golden Knights k postupu! Montreal vybojoval výhodu

15. května 6:50

Jan Šlapáček

Po dnešní noci známe jméno druhého účastníka finále Západní konference, kde Colorado doplní hokejisté Golden Knights. Z důležité výhry se v noci zaradoval i Montreal, který zvládl důležité páté utkání na ledě Buffala.

Úvod utkání v Buffalu přinesl pořádné gólové hody, když se během jedenácti minut měnilo skóre rovnou pětkrát. Těžké chvíle zažíval především Jakub Dobeš, který inkasoval z prvních čtyř střel soupeře hned třikrát. Ke střídání nedošlo a český brankář byl ve zbytku duelu klíčovým mužem Canadiens, protože už ani jednou neinkasoval.

Montreal postupně zápas v Buffalu otočil a dokráčel k vítězství 6:3. Canadiens vybojovali postupový mečbol, který budou moci zúročit v noci na neděli před vlastními fanoušky.

Jistotu postupu v noci získali hokejisté Golden Knights, kteří sehráli na ledě Anaheimu skvělé utkání a nedali svému soupeři téměř žádnou šanci. Vegas vyhrálo jednoznačně 5:1 a ve finále Západní konference změří síly s Coloradem.

Buffalo Sabres - Montreal Canadiens
3:6 (3:2, 0:3, 0:1)
Stav série: 2:3

Branky a nahrávky
2. Zucker (Quinn, Timmins), 8. Doan (Power), 11. K. Helenius (Samuelsson, Dahlin) – 7. Caufield (Suzuki, Slafkovský), 8. Texier (A. Carrier, Danault), 29. Josh Anderson (L. Hutson, Danault), 37. J. Evans (Děmidov, Newhook), 38. Suzuki (Slafkovský, L. Hutson), 44. Děmidov (Slafkovský, Suzuki).

Statistika
Střely na bránu: 36 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 2/2 | Trestné minuty: 16 – 16

Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 40:00
Alex Lyon (BUF) – 3 zákroků, 1 OG, úspěšnost 66,6 %, odchytal 13:39
Jakub Dobeš (MTL) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+3, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:17

Tři hvězdy utkání
1. Nick Suzuki (MTL) - 1+2
2. Juraj Slafkovský (MTL) - 0+3
3. Ivan Děmidov (MTL) - 1+1

Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights
1:5 (0:3, 1:0, 0:2)
Konečný stav série: 2:4

Branky a nahrávky
33. Granlund (Terry, Leo Carlsson) – 2. Marner (W. Karlsson, Theodore), 9. Howden (Marner), 18. Theodore (Hertl), 43. Dorofejev (Barbašov), 54. Dorofejev.

Statistika
Střely na bránu: 32 – 21 | Přesilová hra: 1/5 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 55:31
Carter Hart (VEG) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 55:31
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:05

Tři hvězdy utkání
1. Pavel Dorofejev (VGK) - 2+0
2. Mikael Granlund (ANA) - 1+0
3. Carter Hart (VGK) - 31 zákroků

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Žádné čekání, půjde hned do první lajny! Chicago potvrdilo podpis s hvězdou KHL

15. května 12:00

Očekávaný konec v Edmontonu. Oilers vyhodili trenéra, volají po větším pořádku

15. května 10:00

Nejmladší a jednomyslný vítěz Calder Trophy! Schaefer obral MacKinnona, navázal na Selänneho

14. května 18:30

Tohle byste nečekali! Známí manažeři z NHL jdou pomoct slavné univerzitě

14. května 14:30

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.