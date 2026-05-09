Marnerův hattrick nasměroval Golden Knights k výhře! Montreal zvládl odvetu v Buffalu

9. května 6:45Jan Šlapáček
V noci na sobotu se hrály dva zápasy a v obou se z jednoznačných výher radovaly hostující týmy. Montreal uspěl v Buffalu, Vegas si zastřílelo v Anaheimu.
Jakub Dobeš se oklepal z úvodního nevydařeného utkání a ve druhém klání proti Buffalu podal parádní výkon, z devětadvaceti střel inkasoval pouze jednou a dotáhl svůj tým ke srovnání série. Canadiens se tentokrát dařilo i směrem dopředu, což hokejisté Montrealu potvrdili pěti vstřelenými góly.
Hlavní hvězdou druhého nočního utkání se stal útočník Mitch Marner, kterému se na ledě Anaheimu povedlo zkompletovat první hattrick v kariéře v rámci vyřazovacích bojů a výrazně se zapříčinil o to, že Golden Knights vyhráli v poklidu 6:2. Kanadský útočník má v play-off bilanci 6+7.
Oh ???? pic.twitter.com/c8vHpK8YbK
— BarDown (@BarDown) May 9, 2026
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens
1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Stav série: 1:1
Branky a nahrávky
40. Benson (Timmins, Doan) – 2. Newhook (Guhle, L. Hutson), 5. Matheson (Danault), 25. Newhook (J. Evans, Dobson), 44. A. Carrier, 56. Suzuki (Josh Anderson).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 28 | Přesilová hra: 0/5 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 22
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:13
Jakub Dobeš (MTL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:56
Tři hvězdy utkání
1. Alex Newhook (MTL) - 2+0
2. Jakub Dobeš (MTL) – 28 zákroků
3. Zach Benson (BUF) - 1+0
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights
2:6 (0:3, 0:2, 2:1)
Stav série: 1:2
Branky a nahrávky
47. Sennecke (Killorn, Granlund), 56. Kreider (Terry, Leo Carlsson) – 2. Theodore (Eichel, Stone), 13. McNabb (Marner), 20. Marner (Dorofejev, Sissons), 30. Marner (Theodore, Howden), 38. Marner (W. Karlsson), 59. Howden.
Statistika
Střely na bránu: 32 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 5 zákroků, 3 OG, úspěšnost 62,5 %, odchytal 20:00
Ville Husso (ANA) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 37:49
Carter Hart (VGK) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 5 zákroků, 3 OG, úspěšnost 62,5 %, odchytal 20:00
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:23
Tři hvězdy utkání
1. Mitchell Marner (VGK) - 3+1
2. Shea Theodore (VGK) - 1+1
3. Carter Hart (VGK) - 30 zákroků
A NATURAL HAT TRICK FOR MITCH MARNER!!! ????????????
— NHL (@NHL) May 9, 2026
And it's his first hat trick in a #StanleyCup Playoffs game!
Powered by @Verizon pic.twitter.com/bqMo6CvDLb