Marnerův hattrick, stíhací jízda Hurricanes a dvě prodloužení! Druhé vítězství slaví nakonec Vegas

7. června 6:50Jan Šlapáček
Bitva o Stanley Cup pokračovala třetím zápasem ve Vegas, na který se snadno nezapomene. Hurricanes byli blízko od epického obratu, druhé vítězství v sérii ale nakonec berou Golden Knights, jenž rozhodli na začátku druhého prodloužení.
První polovina utkání by se dala nazvat tichem před bouří. Mírně aktivnější byla v této fázi hry Carolina, oba brankáři si ale pohodlně drželi čistá konta, což se od 31. minuty změnilo.
Kanonádu Golden Knights ve druhé třetině odstartoval český útočník Tomáš Hertl, který si během přesilové hry našel své oblíbené místo před brankou a otevřel skóre třetího zápasu.
3RD TIME'S THE CHARM‼️
— Gino Hard (@GinoHard_) June 7, 2026
HERTL SCORES ON THE POWER PLAY FOR VEGAS AND THIS ONE COUNTS ???? pic.twitter.com/VrnMpdjZlp
Zbytek druhé části doslova ovládl Mitch Marner, kterému se během šesti minut a deseti sekund povedlo zkompletovat druhý hattrick v letošním play-off. Jedná se vůbec o nejrychlejší hattrick v historii finále Stanley Cupu.
Pokud si ale někdo myslel, že je po zápase, tak se hodně pletl. Marner na začátku třetí třetiny neproměnil trestné střílení, Carolině to vlilo do žil novou krev a ve 48. minutě během devětatřiceti sekund vstřelila tři branky. Vytoužený čtvrtý gól Hurricanes nakonec přišel v samotném závěru během přesilové hry, kdy dostal duel do prodloužení Andrej Svečnikov.
All 4 unanswered 3rd period goals from Carolina to tie the game
— 2 Goalies 1 Mic (@2Goalies1Mic) June 7, 2026
The first 3 goals came in just 39 seconds ???? #stanleycup pic.twitter.com/mXgxzzjAxP
Golden Knights se během přestávky dokázali oklepat ze ztráty téměř "jistého" vítězství a v prodloužení se hrál znovu vyrovnaný hokej. Rozhodující moment celého zápasu přišel až v 86. minutě, kdy od modré čáry vystřelil nepřesně Shea Theodore, puk se nicméně od zadního mantinelu odrazil k brankovišti a Brandon Bussi si ho smolně srazil betonem do vlastní branky.
Vegas se v sérii dostalo podruhé do vedení. Čtvrtý duel se bude hrát v noci na středu.
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes
5:4pp. (0:0, 4:0, 0:4 - 0:0, 1:0)
Stav série: 2:1
Branky a nahrávky
31. Hertl (Eichel, Marner), 31. Marner (W. Karlsson, Theodore), 35. Marner (McNabb), 37. Marner (Hertl), 86. Theodore (McNabb, Howden) – 48. Martinook (Jarvis, Stankoven), 48. Hall (Sebastian Aho, Blake), 48. Staal (Jaccob Slavin, Robinson), 59. Svečnikov (Staal, Sebastian Aho).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 85:38
Frederik Andersen (CAR) – 12 zákroků, 4 OG, úspěšnost 75, 5%, odchytal 40.00
Brandon Bussi (CAR) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 45:26
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:20
Tři hvězdy utkání
1. Shea Theodore (VGK) - 1+1
2. Mitchell Marner (VGK) - 3+1
3. Brayden McNabb (VGK) - 0+1