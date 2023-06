Marodka Floridy bude mít dopad na start nového ročníku

Ve finále bojů o Stanley Cup nedalo Vegas Floridě žádnou šanci. Suverénně si dokráčelo po šesti sezónách existence pro slavnou trofej. Naopak Florida truchlí a čekání na Stanley Cup trvá. Kouč Paul Maurice však bezprostředně po konci sezony oznámil, že početná část hráčů hrála se zraněním, přes bolest a může to ovlivnit start nového ročníku.

Panteři se probojovali do finále poprvé od roku 1996. Na to, aby mohli zvednout nad hlavu Stanley Cup, si však budou muset ještě počkat.

„Budeme to mít příští rok ohromně těžké. Chceme znovu do play off, ale abychom to dokázali, budeme muset pořádně makat. Není tajemstvím, jak je těžké se tam dostat,“ sdělil trenér Paul Maurice.

Do nové sezony dost možná nenastoupí všechny opory ze současného kádru. Bez smlouvy jsou bratři Staalovi, gólman Lyon či Radko Gudas, značná část kádru si ve vyřazovacích bojích přivodila zranění, jejichž léčba může trvat pěkně dlouho.

Bodový lídr Panterů v play off Matthew Tkachuk si přivodil zlomeninu hrudní kosti už ve třetím duelu finálové série. Na čtvrtý duel byl připraven i díky pomoci spoluhráčů, kteří jej navlékli do výstroje, pro poslední zápas sezony už dostal od lékařů stopku.

Kanadský obránce Aaron Ekblad měl ještě více potíží. V sérii s Bostonem si přivodil zlomeninu chodidla. Během dalších zápasů se zranění kupila. Následovalo dvakrát vyhozené rameno, natrhl si šikmý sval, a navíc zápasil i s otřesem mozku. Přitom odehrál v play off dvacet utkání, vynechal jen duel číslo čtyři v sérii s Bruins.

Ani stav Radka Gudase nebyl po náročné sezoně stoprocentní. Český zadák má výron v kotníku a minimálně šest týdnů bude muset být v klidu. „Z celého play off chyběl jednu třetinu. Bylo úžasné to sledovat,“ smekl před Gudasem kouč Paul Maurice.

Do finálové série vůbec nenastoupil útočník Eetu Luostarinen, jeho zdravotní stav nebyl konkrétněji zveřejněn. Na ledové ploše byl však naposledy viděn během čtvrtého duelu s Carolinou, kde zblokoval tvrdou střelu.

Zámořští novináři zároveň přichází s informacemi o zranění obránce Brandona Montoura, který má problémy s ramenem. Dle Kevina Weekese se zkušený obránce nevyhne ani operaci a rekonvalescence by měla trvat tři měsíce.

Zdravotním problémům se nevyhnul ani Sam Bennett. I jeho trápilo v průběhu vyřazovacích bojů rameno.

„Měli jsme několik zlomených kostí, ramena, která se musí dát do pořádku, natržené svaly. Tohle není výmluva, my je nepotřebujeme. Jen chci tímto ukázat, že ti kluci si to zasloužili, dali do toho všechno. Nikdy jsem neviděl, že by kluci hráli s takovými zraněními, navíc těch zdravotních problémů bylo opravdu hodně. Miluju ty kluky, prožil jsem díky nim opravdu skvělý rok mého života,“ nechal se slyšet Maurice.

