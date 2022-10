Marodka ve Vancouveru se zvětšuje. Chybět bude Myers

Canucks se poslední týdny trápí s mnoha zraněnými hráči ve svém celku. Do sezony půjdou oslabeni. Dalším mužem, který bude kanadskému týmu chybět, je obránce Tyler Myers. Blíže nespecifikované zranění v dolní části odhadli týmoví doktoři na rekonvalescenci dlouhou nejméně dva týdny.

Tyler Myers je jedním z pilířů obrany kanadského celku. Canucks se však teď bez zkušeného beka budou muset chvíli obejít. Dvaatřicetiletý obránce nestihne začátek ročníku, jelikož kvůli blíže nespecifikovanému zranění ve spodní části těla bude chybět dva až čtyři týdny.

Absence kanadského reprezentanta je další velkou ránou do obrany Kosatek. Již dříve účast v tréninkovém kempu přerušil Travis Dermott. Pětadvacetiletý hokejista měl utrpět během jednoho z tréninků otřes mozku, což jej na několik dní vyřadilo. Není však vyloučeno, že úvod sezony stihne.

Zkraje tréninkového kempu přišel Vancouver o Brocka Boesera, který musel se zraněním ruky dokonce na operační sál. Americké křídlo už po zákroku obulo několikrát brusle a léčba se vyvíjí dobře.

Dalším raněným ze soupisky je Ilja Michejev, který utrpěl zranění v dolní části těla. Ruský křídelník nedohrál jeden z přípravných zápasů proti Flames, od té doby již však uplynulo pár dní a šikovný útočník se objevil na ledové ploše. „Sice s námi Ilja už bruslil, ale stále to chce nějaký čas, než bude připraven na ostrý zápas,“ poodhalil trenér Boudreau.

I když to teď nevypadá s kanadským celkem růžově, trenér vzkázal, že Boeser i Michejev s týmem do Edmontonu odletí. To může být dobré znamení. Zda se ale dostanou do akce hned v prvním utkání nového ročníku NHL, se uvidí až v následujících dnech.

Share on Google+