S Tomášem Dvořákem a Janem Košťálkem už se potkal na mistrovství světa, s Lukášem Sedlákem dokonce v Rize bydlel na pokoji. Martin Kaut teď s novými spoluhráči stráví celou sezonu v pardubickém Dynamu. V extralize navíc ve 23 letech podepsal dlouhodobou smlouvu.

Po výměně z Colorada s ním byli v San Jose spokojení a přáli si, aby Martin Kaut v jejich dresu pokračoval.

V Kalifornii získal mladý český útočník více prostoru na ledě a v devíti zápasech pět bodů. Kaut si ale přál podepsat jednocestnou smlouvu, což pro Hokej.cz přiznal už v dubnu. Variantou B pak byly právě Pardubice.

Po Lukáši Sedlákovi tak Dynamo podepisuje dlouholetou smlouvu s dalším útočníkem z uplynulého mistrovství světa. V sedmi duelech tam Kaut vstřelil svůj první reprezentační gól.

V NHL za 56 zápasů stihl 11 bodů.

„Martina jsem již vedl v mládežnických reprezentacích a věřím, že do našeho týmu přinese dravost, produktivitu a zároveň také, i přes jeho nízký věk, spoustu zkušeností,“ hlásí pro pardubický web kouč Václav Varaďa.

„Když už se vědělo, že nebudu hrát v Americe, klub se mi ozval, rychle jsme se domluvili.“

Nyní se vrací do známého prostředí, v Pardubicích hrál odchovanec Žďáru nad Sázavou už od dorostu. A zatímco jeho velký kamarád Martin Nečas zářil v Kometě Brno, Kaut si vybojoval šestnácté místo na draftu po sezoně 2017/18.

„Jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit zpátky do Dynama. Když už se vědělo, že nebudu hrát v Americe, klub se mi ozval, rychle jsme se domluvili a jsem rád, že to dopadlo,“ říká Kaut.

V prvoligovém B-týmu Pardubic je navíc lídrem jeho starší bratr Tomáš Kaut. Spolu už si zahráli extraligu před sedmi lety.

„Z mládeže znám i pana Varaďu. Vím, že to je náročný a přísný trenér. Myslím, že přesně tohle potřebuji, abych se mohl zlepšovat. Byl to také jeden z důvodů, proč jsem se do Pardubic vrátil,“ vysvětluje.

Díky podpisu v Česku by si za rok mohl zahrát i na domácím šampionátu.

„Bude velkou posilou, získal zkušenosti v NHL a je stále ve věku, kdy má kariéru před sebou.“

Vysoká očekávání si mezitím třiadvacetiletý pravák může vyzkoušet v ambiciózním týmu Pardubic.

„Bude velkou posilou, získal zkušenosti v NHL a je stále ve věku, kdy má kariéru před sebou. Je to typ útočníka, jakého potřebujeme. Navíc je to náš odchovanec a vrací se do prostředí, které dobře zná,“ dodává majitel Petr Dědek.

Share on Google+