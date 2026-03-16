Masakr v Bell Centru! Slafkovský a Caufield odehráli životní zápasy

22. března 15:20Jiří Lacina
Montreal se letos hokejem baví. Habs mají aktivní bilanci, jsou třetí v Atlantické divizi a po třech jalových letech vyhlíží podruhé za sebou play off. Naposledy padli v důležitém zápase s Detroitem (1:3), v sobotou si ale pochutnali na Ostrovanech z New Yorku.
Naprosto dominantní byla při výhře 7:3 první lajna, který zajistila pět branek, z toho dvě v přesilovce. Cole Caufield nastřílel třetí hattrick v kariéře, k němž přidal dvě nahrávky a zaznamenal životní maximum pěti bodů za večer.
Aktuálně už je 43 gólech, což je za Nathanem MacKinnonem (45) druhý nejlepší zápis v NHL a noviny v Montrealu čile spekulují, zda se Habs dočkají podesátigólového střelce. Na potřebných sedm zásahů má ještě třináct utkání.
Vidět byli i Caufieldovi parťáci z útoku. Juraj Slafkovský zapsal čtyřmi body (2+2) rovněž osobáček, Nick Suzuki měl čtyři asistence.
Dohromady to bylo pro elitní lajnu 13 bodů!
„Snažím se odvádět to nejlepší, pomoct týmu, dotlačit nás k výhře, i když se zrovna nedaří. Pořád ale máme třináct zápasů do konce, nesmíme polevit,“ komentoval povedený večer jednadvacetiletý Slovák.
Slafkovský prožívá průlomovou sezónu. Právě s touto vizí ho Montreal v létě 2024 podepisoval na osm let. Měl za sebou rozpačitý první ročník, plný přešlapů a zranění (10 bodů ve 39 zápasech) a jednu 50 bodovou sezónu (20+30). Další rok se víceméně nezlepšil (18+33), třebaže už stabilně nastupoval v elitní řadě.
Letos to rozbalil naplno. Cca od prosince začal výrazně bodovat, hodně vidět byl i na olympiádě a aktuálně už patří k tahounům týmu. Sedmdesát bodů je reální cíl. Proti Islanders bodoval pošesté v řadě, v březnu vyšel naprázdno jen jednou. Daří se celé lajně, také Suzuki bodoval pošesté za sebou, Caufield popáté.
Montreal se musí ohlížet za sebe, protože ohledně postupu stále nemá nic jistého, může ale směle hledět i před sebe. Na druhou Tampu ve své divizi ztrácí jen čtyři body.
„Celá tahle parta hledá svou nejlepší verzi. Nemůžete být ale nejlepší jako celek, když nejsou nejlepší individuality. A hodně jednotlivců svou nejlepší verzi právě nachází,“ kvitoval výkony svých hráčů trenér Martin St. Louis.