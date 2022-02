Máte nepohodlnou smlouvu? Zavolejte do Arizony, katům coloradské neporazitelnosti!

Titulek budiž dobrou radou generálním manažerům napříč NHL. Podle Chrise Johnstona z televizní stanice TSN jsou totiž Coyotes opět svolní angažovat hráče, kteří jsou pro své kluby přítěží a potenciální brzdou v honbě za Stanley Cupem. Arizona si nicméně zaslouží pozornost také z jiného důvodu, byl to paradoxně jeden z ligových otloukánků, kdo poprvé od 3. listopadu v Ball Areně zastavil Laviny. Colorado doma padlo po 17 výhrách v řadě, čímž vytvořilo nový klubový rekord.

Na šokující výhru 3:2 po samostatných nájezdech (zařídil ji Saša Galchenyuk) se nejspíš rychle zapomene. Stejný osud ovšem nepotká signál, co Arizona právě vyslala do hokejového zákulisí.

"Desert Dogs dali ostatním klubům na vědomí, že jsou ochotní převzít nákladné kontrakty výměnou za draftové volby, případně mladé hráče. Přesně jako to udělali při několika transakcích v létě," reportuje Johnston.

To je mimořádně interesantní záležitost pro funkcionáře napříč NHL.

Podobné úložiště se jim mimořádně hodí v době, kdy platový strop téměř stagnuje, a tím pádem je pod ním věru těsno. Jak podotýká Johnston, Arizona už v létě vícero klubům pomohla. Byť samozřejmě ne nezištně.

Kabina Pouštních psů se stala domovem Andrewa Ladda, Jaye Beaglea, Antoina Roussela, Louiho Erikssona, Antona Stralmana a Shaynea Gostisbehereho. Až na posledního jmenovaného hrají prachbídně (podle očekávání).

Generální manažer Bill Armstrong je ovšem nepřiváděl jako nějaké superposily, co mají Arizonu spasit a posunout do play-off. Jeho cílem bylo získat spolu s nimi "zboží", co se bude do budoucna hodit. Talenty i draftové volby.

Stejnou filozofii zastává i teď, kdy mají Kojoti pod platovým stropem sedm milionů místa. Čí smlouvy je zaplní? Johnston informuje, že Armstrong bude preferovat příchod hráčů s kratšími kontrakty.

Je to logické, nechce si jimi ukrajovat prostor pod platovým stropem zbytečně dlouho. V ideální situaci jen do konce sezony. Tak jako to platí se Stralmanem, Rousselem, Beaglem a Erikssonem.

Pro zkušené a mazané obchodníky je každopádně Armstrongova nabídka hozenou rukavicí a nejspíš se můžeme těšit i na nejeden "triptych". Tedy výměny upečené mezi třemi kluby.

