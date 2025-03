Matěj Blümel září na farmě. Dočká se na podzim pevného fleku v NHL?

Když podepisoval v roce 2022 smlouvu s Dallasem, titulky českých periodik už ho spojovaly s NHL. Tuzemští komentátoři diskutovali možnosti, kam by pardubický snajpr mohl u Stars zapadnout a kolik času bude potřebovat na adaptaci. Realita je bohužel truchlivější. Češi se do NHL prosazují obtížně a smlouva mnohdy znamená jen jistotu farmy.

Matěj Blümel čeká v AHL už třetí rok.

První sezónu dostal v NHL šest zápasů (1+0). Druhou ani jeden. Letos si zahrál za Dallas sedmkrát (1+0). Výkony v American Hockey League přitom postupně vybrousil jako drahokam.

Přestože kvůli povoláváku „nahoru“ ztratil pár zápasů, patří k nejlepším hráčům Texas Stars i celé ligy. V neděli pomohl Blümel třemi body (2+1) k výhře Texasu nad Chicagem. S 62 body (35+27) je druhým nejproduktivnějším hráčem farmářské soutěže, s 35 góly jejím nejlepším střelcem. A to odehrál jen 55 zápasů z 60 možných.

V zámoří píšou, že „Blümel táhne Texas do play off“. Jeho Stars vedou Centrální divizi. To by bohužel znamenalo, že čtyřiadvacetiletý Čech vypadne z okruhu možných posil na mistrovství světa. Mračna se stahují i nad účastí zraněných Kulicha a Chytila.

Příkladný bojovník Blümel má smůlu. Dallas je vpravdě nadupaný tým. A ke všemu má solidní základnu talentovaných hráčů. Právě přes ně se loni Čech nedokázal prosadit.

Jeho spoluhráči z Texasu Logan Stankoven a Mavrik Bourque byli prostě lepší. Stankovena vyhlásili minulou sezónu nejlepším nováčkem AHL. Bourque dostal cenu pro nejužitečnějšího hráče. Těžká konkurence nejen v prvním týmu, ale i na farmě, stěžuje Blümelovi postup nahoru.

Bourque i Stankoven začali letošní sezónu v Dallasu, oba pravidelně hrají (Stankoven po výměně za Rantanena už za Carolinu). Do AHL se vracet nemuseli. „Texas Stars mají naštěstí další ofenzivní zbraň,“ raduje se starsthoughts.com, jakkoli bychom z Čech rádi viděli Blümela jinde.

Loni byl pátý mezi střelci AHL. V přípravném kempu Dallasu na tuto sezónu marně bojoval o třináctý flek mezi útočníky. Letos je Blümel jasně nejlepším hráčem Texasu a nejlepším střelcem nižší ligy.

Nedávno citoval českého útočníka hokej.cz, že svůj boj rozhodně nevzdá. Loni v létě prodloužil s Dallasem smlouvu. Na farmě si tento rok vydělá 175 000 dolarů, což jsou při současném kurzu zhruba 4 milióny korun. Možná by mu v Pardubicích dali víc. On ale bojuje o svůj sen.

Blümelova trpělivost je obdivuhodná.

Dočká se NHL v příští sezóně? Podle všech indicií „je na řadě“.

