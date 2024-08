Matthews dostal kapitánské céčko. Běhá mi mráz po zádech, říkal

Je hotovo, už i oficiálně! Auston Matthews byl ve středu jmenován 26. kapitánem v historii Toronto Maple Leafs. Je prvním hráčem narozeným ve Spojených státech, který se stal kapitánem ve 107leté historii klubu, a druhým hráčem, jenž není Kanaďan po Matsu Sundinovi. Šestadvacetiletý centr nahradil Johna Tavarese, který byl kapitánem od 2. října 2019.

„Upřímně řečeno, běhá mi mráz po zádech,“ řekl Matthews ke jmenování kapitánem. „Je to pro mě velká čest. Člověk si uvědomí, jak výjimečné je hrát za město Toronto, nosit každý večer na hrudi javorový list. Znamená to prostě celý svět. Těším se, že budeme pokračovat v naší cestě, abychom se dostali na vrchol hory, vyhráli Stanley Cup a přivezli ho zpět do Toronta.“

Tavares, jenž tímto krokem o céčko přišel, uvedl, že Matthewsovi koncem července zavolal, aby mu novinku oznámil.

„Chtěl jsem mu říct, co si o něm myslím a že si myslím, že nastal čas, aby se ujal vedení, stal se lídrem našeho klubu,“ popisoval Tavares. „Má mou plnou podporu.“

Generální manažer Maple Leafs Brad Treliving poprvé nadhodil předání kapitánské pásky Matthewsovi s Tavaresem na schůzce na začátku letošního léta a Tavares byl okamžitě pro.

„Nebyl to těžký rozhovor v tom smyslu, že John je opravdu chytrý chlapík. Když se začnete bavit o týmu a vývoji, nakonec mají všichni stejný cíl,“ dodal Treliving. „Cílem je vyhrávat a vy vždy hledáte různé způsoby, jak tento proces posunout dál. John hned od začátku, když jsme se o tom bavili, viděl Austonův vývoj. Byl to hladký proces.“

Matthews také uvedl, že doufá, že v Torontu zůstane po celou svou kariéru. Vstupuje do první sezóny čtyřleté smlouvy na 53 milionů dolarů (průměrná roční hodnota 13,25 milionu dolarů), kterou s Maple Leafs podepsal loni v srpnu.

„To je cíl, být tady celý život, vyhrávat se spoluhráči tituly pro město, to jsou věci, které máte vždycky na paměti,“ řekl Matthews. „Jak už jsem řekl, miloval jsem každou minutu v Torontu, je to pro mě obrovská čest.“

