Matthews: Já nejsem Ovečkin. Ten rekord je nedotknutelný!

Auston Matthews to nechce ani slyšet. O tom, že by jednou mohl překonat čerstvě přepsaný gólový rekord Alexe Ovečkina, se podle něj vůbec nemá mluvit. „To je strašně daleko, tam je ještě dlouhá cesta. Ani bych neměl být v té konverzaci,“ odmítal s úsměvem spekulace poté, co jeho spoluhráč z Toronta Matthew Knies naznačil, že právě Matthews by mohl být jednou ten, kdo Ovečkina sesadí z trůnu.

Tenhle rekord ale zůstává podle samotného Matthewse výhradně Rusovou věcí. A že to byl zápis do historie se vším všudy – padlo to v přesilovce, v jeho klasickém prostoru v levém kruhu a oslavy? Jako vystřižené z filmu. „Bylo to neskutečný. Všechno do sebe zapadlo. A hlavně, bylo to zasloužený,“ vysekl Matthews poklonu ruské legendě.

Na ledě po tom momentu byl i samotný Wayne Gretzky, který po slavnostním přerušení hry osobně Ovečkinovi pogratuloval. Tenhle milník – 895 gólů – už je oficiálně přepsaný a otázka, kdo další to jednou zvládne, visí ve vzduchu. No a padlo i jméno Austona Matthewse. Číslo 34 má totiž v číslech našlápnuto slušně – 398 gólů v 623 zápasech, průměr 0,64 gólu na zápas. Jen čtyři hráči v celé historii NHL mají lepší průměr než on. Mike Bossy, Mario Lemieux, Cy Denneny a Babe Dye. Ani samotný Ovečkin není výš.

Jenže i když statistiky mluví jasně, realita je složitější. Pokud by Matthews chtěl dostihnout Ovečkina, potřeboval by při současném tempu odehrát ještě 778 zápasů, což vychází zhruba na devět a půl sezony. A to pouze za předpokladu, že zůstane zdravý.

V kariéře zatím odehrál všechny zápasy v sezoně jen jednou – při debutu v roce 2016. Reálně by tedy mohl potřebovat přes 11 sezon. A to by mu bylo 39 let, přesně jako je Ovečkinovi teď. A pak je tu další věc – Ovečkin rozhodně nekončí. Každý další jeho gól nastavuje laťku ještě výš. Matthews sice drží jeden z nejvyšších průměrů branek na zápas, ale ztráta 497 gólů je obrovská. A kromě zdraví tu hrají roli i další faktory – jak dlouho bude hrát po boku elitního Mitche Marnera? Jak moc bude produktivní tým, ve kterém se bude pohybovat?

Matthews se tím ale netrápí. Soustředí se na vlastní tým, na nejbližší trip na Floridu a případný finiš v čele Atlantické divize. Ovečkinův rekord pro něj zůstává momentem obdivu. „Bylo to úžasné to sledovat. A i vtipné – slyšet, že jí bagety a občas si dá pivo? Je prostě jiný. Má v sobě něco výjimečného,“ usmívá se Matthews.

