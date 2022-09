Matthews jako vzor. McDavid chce střílet víc gólů

V hokejovém světě by se nenašel snad nikdo, kdo by cokoliv vyčítal Connoru McDavidovi. Nejlepší hráč současnosti zvládá naprosto vše. Jemu osobně to ale neříkejte. Ten se chce zlepšovat za každých okolností. Vždyť v létě trénoval i v útrobách prostor Maple Leafs!

Byl to první den otevření trhu s volnými hráči. Možná si chtěl McDavid od všech informací kolem taky odpočinout, a tak zamířil na trénink.

Zatímco Kyle Dubas, generální manažer Maple Leafs, v kancelářích nad ledem dotahoval posily, McDavid na tréninkové ploše Toronta společně s Darnellem Nursem a trenérem Adamem Oatesem trénovali.

Skoro hodinu a půl McDavid Oatesovi naslouchal a bylo jasné, o co jde. Všechny přihrávky, které na kapitána Oilers šly, byly směrem k brance. McDavid piloval střelbu – a velmi usilovně. Dostat přihrávku, zpracovat, rychle vystřelit. Najít si prostor a pak skórovat. Střely z první. Vlastně všechno, co by vás napadlo.

McDavid v sobě rozhodně kvalitní střelbu má, jen ji nevyužívá tak často, jak by se patřilo. Například jeho parťák Leoon Draisaitl několikrát podotknul, že kdyby McDavid častěji střílel, dal by klidně šedesát branek.

Stejně jako například Auston Matthews, nejlepší střelec současné NHL. A od koho jiného by se měl McDavid přiučit? Přes léto sledoval rozbor Matthewsových gólů, přesněji jejich rozmanitost.

„Dávat góly je v NHL úplně to nejtěžší, takže je vhodné se na to zaměřit,“ řekl McDavid nedávno. „Rozhodně bych mohl být o něco sobečtější.“

Náznaky jsme mohli vidět už v minulé sezoně, která byla jeho nejaktivnější, co se počtu střel týče. Ruku v ruce s tím šla jeho gólová potence, připsal si taktéž nejplodnější ročník (44 branek).

Jestli bude zase o něco sobečtější, tak by si na šedesátku klidně mohl sáhnout. Co myslíte?

