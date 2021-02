Matthews je úplně jinde! Zasloužil by si Hartovu, Selkeho i Richardovu trofej, žasne Thornton

Jako by kanadský veterán Joe Thornton tušil, co Auston Matthews chystá. Den před Američanovým famózním představením proti Ottawě vysekl torontskému parťákovi několik prvotřídních poklon. Pro The Hockey News Thornton mimo jiné řekl: "Umí všechno a hraje hokej tak, jak se má. Na ledě toho zvládá ohromně moc! Je radost se na něj dívat a hrát s ním." Matthewsova odpověď? Čtyřbodová erupce, 15. produktivní večer za sebou a klíčový podíl na další vítězné Bitvě o Ontario.

16 gólů v 17 partiích.

To je pozoruhodný střelecký účet v podání Matthewse, jehož loni dělil jediný přesný zásah od premiérové Maurice Richard Trophy. O "Raketu" pro krále kanonýrů se vážně uchází už několik sezon, teď má ale našlápnuto vskutku impozantně.

Ve třiadvaceti letech se dostává na vrchol svých sil, právě kolem takového věku jsou hokejové hvězdy nejzářivější. A soupeři to momentálně poznávají na vlastní kůži. Dosti citelně. Matthews bodoval 15krát v řadě a už nahání klubový rekord.

Ten drží Eddie Olczyk s Darrylem Sittlerem, jimž se s javorovým listem na prsou podařilo natáhnout bodovou sérii na 18 mačů.

Matthews, jehož pro NHL zocelil během roční štace ve Švýcarsku známý kouč Marc Crawford, ale dominuje ve vícero herních oblastech, respekt u spoluhráčů i novinářů si získává i tím, že solidně brání. Třeba se 17 odebranými puky je v NHL sedmý.

"Mělo by se o něm uvažovat jako o kandidátovi na Selke Trophy pro nejlépe bránícího forvarda," míní Thornton. Protřelý mazák by rád viděl v Matthewsově náruči i další ceny. Zmíněnou Raketu a vůbec nejprestižnější individuální ocenění, tedy Hartovu trofej pro ligového MVP.

"Je úplně jinde, neskutečně maká. A ty trofeje by si zasloužil," podotýká "Jumbo Joe", který si proti Senátorům v noci na pátek také užil povedenou show. Blýskl se třemi body. V jednačtyřiceti letech a 231 dnech. Zapsal se tak do klubových dějin, nikomu staršímu se stejný kousek nepodařil.

Podívejte se na to nejlepší z atraktivní "Battle of Ontario". 10 gólů a Matthewsovo řádění:

Na Matthewse pějí ódy všichni. Kdo se tomu diví, zřejmě NHL příliš nesleduje.

Vedle Connora McDavida je nejvýraznější personou současného ročníku a byť se mu daří na obou koncích kluziště, pozornost na sebe strhává především góly. "Gólmani proti němu jednoduše nemají šanci. Skóruje s takovou pravidelností, že je to až neuvěřitelné," smeká před ním William Nylander.

Švédský machr navrch dodává: "Má nejlepší střelu i výběr místa, jaké jsem v životě viděl."

Matthews, výrazný extrovert, co má i vlastní oděvní značku, se hokejem hlavně baví. Chutnají mu výhry. Ze svých výkonů nedělá velkou vědu. "Víte, prostě se snažím pálit tam, kde vidím mezírku. To, že mi to teď padá? Skvělé, ale zásadní jsou vítězství."

Povede se mu letos nevídaná sklizeň trofejí? Pokud by získal Hartovu i Selkeho trofej, byl byl druhým mužem v dějinách NHL, jemuž se to poštěstilo. Navázal by na Sergeje Fjodorova. A co kdyby přidal i Raketu? Pak by byl zcela ojedinělým fenoménem.

Ne že by takové označení k němu nepasovalo už teď...

