Leon Draisaitl už jí má (v sezóně 2018-19), Alexandr Ovečkin jich má tolik, že se to jednomu nechce počítat (padesátku zdolal osmkrát a reálná je letos podeváté), David Pastrňák stále čeká a nejspíš se ani letos nedočká. Torontský kanonýr si asi splnění kulaté mety odškrtne.

Auston Matthews má na kontě 48 zásahů, zbývají mu tedy dva.

S obrovskou pravděpodobností mohl půl stovky gólů dosáhnout už v obou minulých sezónách, covid a následná opatření je ale rozbombardovaly natolik, že to jednoduše nešlo. Matthews se tak v ročníku 2019-20 zastavil na 47 brankách v 70 zápasech, loni na 41 v 52 utkáních.

V Torontu už se na tu událost připravují. Ideální by to prý bylo proti kanadskému rivalovi, tj. 31. března doma v duelu s Winnipegem. Mezitím hraje Toronto v Bostonu.

Jak to půjde, ukážou příští dny. Brankář Bruins Jeremy Swayman letos vychytal nejednoho kanonýra. Bostonu se navíc v posledních týdnech daří a do play off zamíří nejspíš ve slušné formě. Matthewsova bilance pěti gólů v jedenácti zápasech proti Bruins patří k těm slabším. Trenéři ho proti tomuto týmu nasazují spíš méně, v průměru 18 minut za večer.

Toronto Maple Leafs mají předlouhou historii, padesátigólových střelců v ní ale moc nenajdete. Posledním je Dave Andreychuk (54 v sezóně 1993-94). K němu přičtěte Ricka Vaivea (třikrát na začátku osmdesátých let) a Garyho Leemana (1989-90).

Matthews může být čtvrtý v historii Leafs. A může se klidně pokusit o překonání absolutního klubového rekordu, který drží Rick Vaive (54 v sezóně 1981-82).

Sezónu má výbornou. Přestože usiluje o svou druhou Richard Trophy pro nejlepšího střelce základní části, spoluhráči oceňují řadu jeho dalších hokejových vlastností.

„Je to nejlepší hráč v lize,“ řekl na adresu parťáka před dvěma týdny křídelní útočník Michael Bunting. „Někdo může říct, že jsem zaujatý, ale podle mě je zdaleka nejlepší. Je dobrý defenzivně, ofenzivně, je to kompletní balíček.“

