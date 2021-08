Matthews pořád těžce kouše brzké vyřazení z play-off. Vyhlíží ale lepší zítřky

Vrchol uplynulé sezony byl pro fanoušky Toronta obrovským zklamáním, ostatně stejně jako roky předešlé. Výkony v základní části budily dojem, že tentokrát to už musí Javorovým listům vyjít minimálně na semifinále. Euforii ale opět vystřídal smutek. Maple Leafs vypadli hned v prvním kole na hokejkách Montrealu, přestože v sérii vedli už 3:1 na zápasy.

Tak blízko postupu mezi osm nejlepších týmů soutěže Toronto dlouho nebylo. Přestože mu ze sestavy hned v prvním duelu vypadl kapitán John Tavares, svého soupeře mělo hned dvakrát na lopatě.

Ani dvě prodloužení s mečbolem v kapse však postup nepřinesly. Jakmile série dospěla do sedmého utkání, v táboře Maple Leafs se objevovala už zcela viditelná křeč. Z postupu se tak radovali Canadiens, kteří rozhodující bitvu zvládli poměrem 3:1.

„Je to opravdu frustrující. Ještě teď to vyřazení těžce koušu. Lidé na to mají všelijaké názory, ale ty jsou oprávněné, protože jsme play-off opravdu nezvládli. Prostě extrémní zklamání, ono se to ani jinak vyjádřit nedá,“ nechal se slyšet Auston Matthews v rozhovoru pro web ESPN.com.

Sám moc dobře ví, že v rozhodující fázi sezony svému celku příliš nepomohl. Jemu ani Mitchellu Marnerovi se play-off bodově nepovedlo. Matthews nasbíral v sedmi zápasech pět bodů za jednu branku a čtyři asistence, čtvrtý nejproduktivnější hokejista základní části Marner měl o bod méně.

Rozdíloví hráči nepomohli tak, jak pomoct měli. Podíl na tom samozřejmě měl i Carey Price, jenž prožil životní play-off. Vždyť podceňovaný tým Montrealu dotáhl až do finále Stanley Cupu proti favorizované Tampě.

Toronto má už několik let na své soupisce velmi kvalitní jména. Oblíbená věta, že play-off je úplně jiná soutěž, snad u žádného jiného týmu neplatí tak jako u Toronta. Kanadská bašta hokeje se ve 2. kole bitev o Stanley Cup objevila naposledy v roce 2004.

Generální manažer Kyle Dubas ale rozhodně nechce slevit ze svých cílů. Na nejvyšší pozice bude mířit i v následující sezoně. Napovídají tomu také změny v kádru. Toronto před ročníkem 2021/2022 posílil brankář Petr Mrázek spolu s útočníky Nickem Ritchiem, Kurtisem Gabrielem, Michaelem Buntingem, Ondřejem Kašem a Davidem Kämpfem.

Tito hráči by měli být zcela adekvátními náhradami za Frederika Andersena, Joa Thorntona, Zacha Hymana či Nicka Foligna.

„Vysoké ambice nejsou pro nás žádnou novinkou. My dobře víme, jak to náš generální manažer cítí. Když pořád opakuje, že nám věří, tak to samozřejmě dodává sebevědomí. Především si ale musíme věřit mi sami,“ říká útočník, který se mimo jiné stal hlavní postavou videohry NHL 22 od společnosti EA Sports.

Jednička draftu 2016 se hned od začátku svého působení v Torontu zařadila mezi největší hvězdy ligy. Za sebou má pátou sezonu v NHL, celkově v ní nastřílela 212 branek v 366 odehraných zápasech. Nejlepšímu střelci minulé sezony však stále ve sbírce chybí výrazný týmový úspěch. „Tým špatný nemáme. Slibuji, že budeme lepší. Poučíme se z minulých sezon a v té příští to bude o něčem jiném,“ dodal Matthews.

