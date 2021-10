Matthews se vrací. Torontský snajpr je zpátky po zranění

Toronto hlásí před svým čtvrtým duelem sezony obrovskou posilu. Z marodky se vrací hvězdný forvard Auston Matthews, jenž kvůli zdravotním problémům nestihl začátek ročníku. Nyní už je ale čtyřiadvacetiletý Američan připraven naskočit do ostrého utkání.

Matthews se 13. srpna podrobil operaci zápěstí a od té doby rehabilitoval. Úvodní tři zápasy svého týmu na prahu nové sezony sice nestihl, teď už by však měl být plně připraven přispívat Torontu svými góly.

Americká hvězda už je zpátky v plném tréninku, podle posledních informací se rodák ze San Ramonu připravoval v elitní formaci s Nickem Ritchiem a parťákem Mitchem Marnerem. Znamená to tedy, že kapitán John Tavares se přesunul do druhého útoku.

Takto by tedy měly vypadat formace i v následujícím utkání, které Maple Leafs sehrají 19. října od 01:00 středoevropského času na ledě domácí Scotiabank Areny. Prvním soupeřem Austona Matthewse v této sezoně budou newyorští Rangers.

„Jsem natěšený. Není to taková sranda, když ty zápasy jen sledujete. Je ale dobré být trpělivý a být si jistý, že jsem plně připraven,“ říká před svým návratem útočník se čtyřiatřicítkou na zádech.

Radost z návratu svého klíčového hráče má pochopitelně i trenérský štáb. „Je to velká zpráva. Auston je jeden z nejlepších hráčů na světě. Už s námi nějakou dobu trénuje, takže bylo náročné nemít ho k dispozici v zápase. Je nadšený, fanoušci jsou nadšení a hráči by měli být také. Očekáváme, že na to půjde,“ oznámil šéf torontské lavičky Sheldon Keefe.

Na marodce Javorových listů ovšem stále není prázdno. Mimo hru jsou obránci Justin Holl a Jake Muzzin. Jak jsme již informovali, zraněný je momentálně rovněž český brankář Petr Mrázek. Jeho místo v prvním týmu prozatím obsadí Michael Hutchinson.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+