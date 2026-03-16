Matthews se vrátil k faulu Gudase

22. dubna 17:00Josef Potůček
Sezona 2025-26 byla pro Toronto Maple Leafs jedním velkým zklamáním. Tým nejenže poprvé od ročníku 2015-16 nepostoupil do play-off, ale přišel také o svého kapitána. Auston Matthews totiž utrpěl vážné zranění po kontroverzním hitu obránce Radko Gudase.
Matthews se k celé situaci vyjádřil poprvé otevřeněji až před pár dny — a ačkoliv volil opatrná slova, jeho postoj byl zcela zřejmý.
„Myslím, že asi víte, jak se cítím. Teprve před pár dny jsem odložil berle. Upřímně jsem si nemyslel, že tady dnes budu stát. Zatím to jde dobře,“ odpovídal novinářům, kteří se ho též dotazovali na detaily rozhovoru s Gudasem: „To, že se mi ozval, je spíš osobní věc. Jak jsem říkal, myslím, že víte, jak se cítím.“
Tato slova jasně naznačují, že Matthews považuje zákrok za problematický, i když se vyhnul přímé kritice. Zmínil také, že Gudas ho kontaktoval, detaily jejich komunikace si ale nechal pro sebe.
K incidentu došlo 12. března v utkání proti Anaheimu. Po faulu Gudase měl přetržený vnitřní postranní vaz v levém koleni. Český zadák byl za své počínání vůči torontskému kapitánovi potrestán stopkou na pět mačů, dostal tedy maximální výši trestu, která může být udělena bez slyšení za osobní účasti. Jeho zákrok vyřadil Matthewse ze hry — a nakonec i ze zbytku sezony.
Osmadvacetiletý Američan se vyjádřil i ke své budoucnosti, která je zahalena otazníky: „Nemůžu předpovídat budoucnost. Klub musí jmenovat nové vedení a podobně, takže opravdu nevím. Jak říkám, nedokážu to odhadnout.“
Přestože má Matthews smlouvu s Torontem až do sezony 2027-28, situace v organizaci může jeho další působení výrazně ovlivnit.
Neúspěšná sezona, zranění klíčového hráče a nejistota ohledně vedení klubu vytvářejí na Javorové listy obrovský tlak. Nadcházející měsíce tak budou pro budoucnost jedné z nejsledovanějších organizací NHL naprosto klíčové.