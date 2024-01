Matthews vs. Ovečkin? Navrch má torontský tahoun, co napodobil Jágra

Porovnávat aktuální výkony Alexe Ovečkina a Austona Matthewse? Pošetilé, vždyť zatímco americká superstar má jako první z celé ligy na kontě 30 gólů, ruskému veteránovi ani čerstvé vzedmutí nestačí na lepší než osmibrankovou bilanci. Co ovšem zaujme, je srovnání jejich kariér. Víte, že Matthews v prvních 516 zápasech v NHL zapsal o 11 tref více než Ovečkin? Momentálně má navíc našlápnuto k zdolání mety 70 přesných zásahů za sezonu a k zisku třetí Richardovy trofeje.

Na Ovečkina.

Takovým stylem, pro sebe spíš atypickým, dosáhl Matthews na osmou třicetigólovou sezonu za sebou.

Ranou z voleje, na Lukáše Dostála navíc "po ovečkinovsku" sypal jeden puk za druhým, nejspíš pálil i ze střídačky či snad kabiny. Vždyť mu statistici napočítali celkem 13 střel!

Dostála v kleci Anaheimu pokořil až tou ultimátní. Přišla v prodloužení, byl to parádní golfák.

Český brankář do té doby proti Matthewsovým pokusům odolával (až se našinci vybavil slavný souboj Ovečkina s Petrem Mrázkem), od kouče Ducks Grega Cronina posléze uslyšel velkolepou pochvalu: "Když má svůj den, patří ke gólmanské elitě."

Poslední slovo ovšem měl ten, co je už nějaký ten pátek největším postrachem soupeřů.

Matthews, čahoun s dílem mexické krve v žilách a především s fantastickou střelou v zápěstí. Na 30 tref mu stačilo pouhých 35 duelů, do Vánoc se trefil 28krát. Před Štědrým dnem měl tak skvostnou bilanci před ním naposledy Jaromír Jágr (v ročníku 1996/97).

Ano, v minulém století, před 27 lety.

"Potřebujete, aby vaši rozdíloví hráči ukazovali, co v nich je. A to Auston dělá. Poslední tři, čtyři týdny pozvedl svou hru na novou úroveň, odvádí pro nás skvělou práci," smekl Sheldon Keefe, trenér Javorových listů, před číslem 34.

Komplimenty prší ze všech stran. A také se množí srovnávání s Ovečkinem. Divíte se?

Borec, který vyrazil před draftem na zkušenou do Švýcarska, dál potvrzuje, že umění skórovat ovládá lépe než kdokoliv jiný napříč nejlepší hokejovou soutěží.

Od svého vstupu do NHL dal 329 branek, nejvíc ze všech. O 24 víc než druhý Ovečkin. A to odehrál o 28 partií méně. Pochodeň pro top šutéra současnosti zkrátka byla předána. Teď už se o ní s Matthewsem přetahují jiní, jako třeba David Pastrňák.

Zpět ke kariérní bitvě s Ovečkinem.

Můžete namítnout, že Matthews profituje z toho, že momentálně padá v NHL mnohem víc branek. A ano, budete mít pravdu. Zároveň je potřeba říct i B. A to, že rodák z kalifornského San Ramon mnohem méně spoléhá na přesilové hry.

Není na nich závislý tak jako hrdý Moskvan. Porovnání po 516 partiích? Matthews dal ve hře za vyrovnaného počtu plejerů na ledě 245 gólů, Ovečkin 210.

Navrch je mnohem všestrannější. Jako hráč i čistě jako střelec. Vyniká laserem ze zápěstí, umí teče i rány z první. Chodí si pro dorážky. Sází více – poslední mač budiž výjimkou potvrzující pravidlo – na kvalitu než na kvantitu.

Vždyť Ovečkin měl ve stejné fázi kariéry průměr přes pět ran mezi tři tyče na zápas, Matthews má necelé čtyři.

Bude strhující sledovat, jak si povede kolos s knírem v další průběhu své hokejové dráhy. Nejen vůči generačním souputníkům typu Pastrňáka, nejen vůči Ovečkinovi, ale také vůči Wayneu Gretzkymu.

V tuto chvíli samozřejmě zaostává, "The Great One" ve stejné fázi kariéry měl už přes 450 tref. Pomyslný chléb se bude lámat po třicítce, kdy numero 99 výrazně zvolnilo. Na to je ale ještě čtyři roky čas...

