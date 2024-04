Matthews vystřelil výhru Toronta! Obhájci z Vegas ukázali zkušenosti a slaví první výhru

Hokejisté Toronta dokázali na ledě Bostonu zareagovat na porážku z prvního utkání a po vyrovnaném průběhu srovnali stav série na 1:1. Úspěšně do play-off vstoupilo Vegas, které uspělo na ledě Dallasu. Noc přinesla i velkolepý obrat Caroliny a přesvědčivé vítězství Edmontonu.

BOSTON BRUINS - TORONTO MAPLE LEAFS

2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

STAV SÉRIE: 1:1

Toronto srovnalo stav série

Boston ve druhém zápase dvakrát vedl, nakonec ale druhé domácí vítězství neurval. Maple Leafs se tentokrát dokázali držet svého soupeře a po vyrovnání ve druhé třetině v té závěrečné rozhodl o výhře 3:2 Auston Matthews.

Torontu i v tomto zápase chyběl William Nylander.

Branky a nahrávky

11. Geekie (Marchand, DeBrusk), 20. Pastrňák (Zacha, McAvoy) – 11. Domi (Matthews, Bertuzzi), 39. Tavares (Matthews, Bertuzzi), 53. Matthews (Domi, Ljubuškin).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:29

Ilja Samsonov (TOR) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:39

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:03

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:55

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:17



Tři hvězdy utkání

1. Auston Matthews (TOR) - 1+2

2. Ilja Samsonov (TOR) - 27 zákroků

3. David Pastrňák (BOS) - 1+0

CAROLINA HURRICANES - NEW YORK ISLANDERS

5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

STAV SÉRIE: 2:0

Hurricanes a skvělý obrat ve třetí třetině

Islanders se i přes svoji nesmírně defenzivní taktiku dokázali dostat na ledě Caroliny do tříbrankového vedení a dlouhou dobu hráče soupeřova týmu naprosto deptali. Hurricanes od poloviny směřovali všechny síly do útočení a nakonec to přineslo úspěch. Carolina v 58. minutě nejdříve při hře bez brankáře vyrovnala a po devíti sekundách od tohoto gólu zasadil Islanders smrtící ránu Jordan Martinook.

Na první pohled každého zaujme statistika všech střel, kterou domácí tým ovládl 110 ku 28.

Branky a nahrávky

34. Teräväinen (Guentzel, Jarvis), 51. Jarvis (Staal, Skjei), 58. Aho (Svečnikov, Jarvis), 58. Martinook (Drury), 60. Guentzel (Aho, Svečnikov) – 17. Palmieri (Reilly, Nelson), 20. Horvat (Barzal, Cizikas), 24. Lee (Pageau, Engvall).

Statistika

Střely na bránu: 39 – 12 | Přesilová hra: 1/5 – 1/1 | Trestné minuty: 43 – 83



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 59:08

Semjon Varlamov (NYI) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 59:19



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:22



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Martinook (CAR) - 1+0

2. Seth Jarvis (CAR) - 1+2

3. Sebastian Aho (CAR) - 1+1

DALLAS STARS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

3:4 (2:3, 0:1, 1:0)

STAV SÉRIE: 0:1

Vegas úspěšně kontrolovalo průběh utkání

První třetina byla hodně divoká a přinesla hned pět vstřelených branek. Hned ve druhé minutě se prosadil uzdravený Mark Stone, který po celý duel patřil ke klíčovým hráčům Golden Knights. Vegas odehrálo duel velmi zkušeně, od začátku druhé části si hlídalo své vedení. Trošku nejistoty do hry nevadského týmu přidal Logan Thompson, který v 52. minutě lacině inkasoval a Dallas se dostal do závěrečného tlaku, který ale vyrovnání nepřinesl.

Jeden gól vstřelil v zápase i Tomáš Hertl.

Branky a nahrávky

17. Benn (W. Johnston), 19. J. Robertson (Stankoven), 52. Marchment (Heiskanen, Oettinger) – 2. Stone (Hanifin, Eichel), 9. Marchessault (Barbašev), 18. Hertl (Hanifin), 22. McNabb (Eichel).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 15 | Přesilová hra: 0/2 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 11 zákroků, 4 OG, úspěšnost 73,3 %, odchytal 57:30

Logan Thompson (VGK) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 09:20

Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:36



Tři hvězdy utkání

1. Brayden McNabb (VGK) - 1+0

2. Jack Eichel (VGK) - 0+2

3. Jamie Benn (DAL) - 1+0

EDMONTON OILERS - LOS ANGELES KINGS

7:4 (2:0, 2:2, 3:2)

STAV SÉRIE: 1:0

McDavid zaznamenal pět asistencí!

Ofenzivní síla Oilers se projevila a zajistila kanadskému týmu úvodní vítězství v sérii. Connor McDavid byl k nezastavení a připsal si hned pět asistencí. Těžil z toho především Zach Hyman, který dokázal zkompletovat hattrick. Kings v závěru zápasu dokázali výsledek alespoň kosmeticky upravit a dali vědět, že do příštího zápasu rozhodně nesklízí zbraně.

Branky a nahrávky

7. Hyman (McDavid, Bouchard), 10. Henrique (Hyman, Bouchard), 25. Hyman (McDavid, Henrique), 29. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 42. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 47. Hyman (McDavid, Bouchard), 60. Foegele – 31. M. Anderson (Doughty, Arvidsson), 38. Kempe (Byfield), 57. Dubois (Kempe), 59. Moore (Laferriere).

Statistika

Střely na bránu: 45 – 37 | Přesilová hra: 3/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 60:00

Andrej Vasilevskij (TBL) – 38 zákroků, 6 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 59:30



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Zach Hyman (EDM) - 3+1

2. Connor McDavid (EDM) - 0+5

3. Evan Bouchard (EDM) - 0+4

