Matthewsova nejistá budoucnost: Hvězda Leafs dál bez jasného termínu návratu

Auston Matthews, hlavní tahoun Toronto Maple Leafs, je mimo hru už několik týdnů a situace kolem jeho zranění zůstává nejasná. Po Novoročním tréninku se poprvé od svého posledního zápasu 20. prosince vyjádřil k aktuálnímu stavu, ale příznivci Toronta si na konkrétní termín jeho návratu budou muset ještě počkat.

„Nevím. Doufám,“ odpověděl Matthews na otázku, zda bude letos schopný se plně zotavit. „Je to komplikované. Je to kontaktní sport, takže se občas stávají věci, které nemáte pod kontrolou. Snažím se to zvládnout, co nejlépe můžu, a uvidíme, kam se dostaneme,“ dodal.

Matthewsova absence je spojena s blíže nespecifikovaným zraněním, které ho sužuje už od tréninkového kempu. Navíc krosček od obránce Dennise Gilberta situaci ještě zhoršil. „Rozhodně tomu nepomohl,“ připustil Matthews.

I před tímto incidentem však bylo zřejmé, že Matthews není ve své obvyklé formě. Jeho rychlost, střela i fyzická hra postrádaly intenzitu, na kterou byli fanoušci zvyklí. Produkce je výrazně nižší než během loňské rekordní sezony, kdy nastřílel 69 gólů. Letos má Matthews tempo na pouhých 38 branek za sezonu, což by byla jeho nejhorší statistika od začátku kariéry.

„Byla tam bolest a nepohodlí, ale dvakrát jsem přes to hrál,“ přiznal Matthews. „Teď jsem rád, že si tělo odpočine, i když je těžké sedět na místě a nic nedělat. Snažím se zůstat ve formě, aniž bych zranění ještě zhoršil.“

Situace není snadná ani pro trenéra Craiga Berubeho, který musí počítat s absencí jedné z největších hvězd NHL. „Je frustrující, když se pořád ptáte hráče, jak se cítí. Až bude připravený, dá nám vědět,“ řekl Berube. „Zatím připravuji tým tak, jako bychom ho neměli k dispozici.“

Berube připustil, že Matthews potřebuje alespoň jeden nebo dva plnohodnotné tréninky, než znovu nastoupí. Vzhledem k tomu, že Leafs v nejbližších dnech neplánují tréninky, je jeho návrat proti Bostonu nebo Philadelphii o víkendu nepravděpodobný. Reálně by se mohl objevit až 9. ledna v utkání proti Carolině, ale i to zůstává nejisté.

Hvězdný útočník mezitím pokračuje v rehabilitaci a věří, že se brzy vrátí na led. „Je povzbudivé být na tréninku, účastnit se cvičení a cítit se lépe,“ řekl Matthews. „Den za dnem se to lepší, ale stále je potřeba postupovat opatrně.“

