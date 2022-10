Matthewsovo sucho. Potřebuju, aby tam padl jeden, říká

Zatím to není start do sezony, který si maloval. Z týmového hlediska to není ono, z toho osobního už vůbec ne. Jediný gól, na to není zvyklý. Auston Matthews totiž patří mezi vytříbené ligové střelce, jeho střela straší gólmany už několikátým rokem. Zatím se ale ne a ne rozjet.

Ne, že by se měl on nebo fanoušci bát. V minulé sezoně měl také slabší rozjezd a byla z toho historická sezona naplněná šedesáti brankami.

Přeci jenom by ale všichni příznivci Leafs radši viděli, kdyby se dařilo. Zatím jediný gól vstřelil po opravdu mikroskopické teči. Jinak nic.

„Je to na prd. Frustruje mě to, ale šance mám. Prostě potřebuju, aby mi tam jeden spadnul, to vás pak uklidní,“ povídal novinářům po posledním utkání v Las Vegas. Právě v utkání proti Golden Knights se naplno ukázala jeho smůla. Loni by z deseti takových šancí proměnil všechny, teď se to nějakým záhadným způsobem nepodařilo.

How did this not go in for Auston Matthews pic.twitter.com/OM6p1bHnoS — Rink Rat Report (@RinkRatReport) October 25, 2022

Kde by mohl být problém? Prostory, odkud Matthews střílí. Loni z tradičního slotu vstřelil 53 branek z 60. Jak vidno, je to jeho místo. Nicméně zatímco loni z něj střílel v 58,9 % případů, letos procento spadlo na 42,4.

Není ale sám, kdo se v kádru Maple Leafs gólově trápí. Jeho kolega Mitch Marner má po životní sezoně také co dohánět, letos mu v kolonce branek svítí taktéž jednička. I proto se po utkání s Rytíři trenér Keefe rozhodl trochu proházet lajny. Výsledek jeho snažení uvidíme dnes v noci proti San Jose.

„Bohužel to tam teď nepadá, ale nemůžeme propadat frustraci,“ ví Marner. „Zůstáváme pozitivní, víme, že góly přijdou. Jasně, bylo by lepší, kdyby nám to tam padalo, ale někdy to tak prostě je."

Share on Google+