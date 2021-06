Mazáci vyškolili bažanty. Mají všechno, řekl Brind’Amour o Tampě

Pokud letos někdo z východního pobřeží zaujal, byly to celky Floridy a Caroliny. S 80, respektive 79 body naskládaní na čele Centrální divize patřily týmy z jihovýchodu USA k tomu nejlepšímu v základní části NHL. Víc bodů nasbíraly v celé lize jen Colorado a Las Vegas. Stačilo ale málo. Stačila dvě kola a Florida i Carolina jsou ze hry venku.

Z play off je vyprovodil stejný soupeř – Tampa Bay Lightning.

Řeči o „zkušenostech“ často působí jako laciné klišé. Mnohdy spíš zakrývají nedostatky stárnoucích veteránů za zenitem. Jenomže tentokrát se zkušenosti vyjevily v plné míře. Tampa, posílená o navrátilce Nikitu Kučerova, si počínala jako mazák, který školí bažanty.

Nejprve poslala na dovolenou nahecovaného rivala z Floridy, pak přejela i skvěle poskládaný a dobře vedený celek Hurikánů. Trenér Rod Brind’Amour prožíval zklamání i uspokojení zároveň. Zklamání z výsledků, uspokojení z pokračujícího vývoje talentovaného týmu.

„Jsem na ty kluky hrdý. Každý tvrdě makal, ale jsme samozřejmě zklamaní. Když jsme to tu před třemi lety začínali, bylo relevantní očekávat výhry. A to děláme. Musíme jen udělat další krok, to jediné chybí,“ řekl kouč.

„Jsme talentovaní, ale máme co zlepšovat. Přesilovky, oslabení. Na druhou stranu nemáme velké slabiny. Oni mají nejlepšího brankáře světa, možná pár nejlepších hráčů světa. Jsou silní na všech postech. Taky mají skvělé trenéry. Mají všechno,“ vyzdvihl sílu soupeře.

Konkrétně se zastavil u Andreje Vasilevského, jehož neváhal přirovnat k Dominiku Haškovi. „Už jsem v téhle lize nějakou dobu. Viděl jsem hodně gólmanů. Vím, jak dokázal Hašek ovlivnit tým, za který chytal. Měli jsme dnes hodně šancí, všechno k ničemu, protože byl vždy na správném místě.“

Každá zkušenost je k něčemu dobrá, i ta negativní. „Z porážek se vždycky učíte. Potřebujete dvacet chlapů. Potřebujete každého na vrcholu formy, abyste porazili ten nejlepší tým.“

Radost mu vedle jiného udělal i pokrok gólmana Nedeljkovice. „Hodně jsme se o něm bavili. Byl dobrý, držel nás ve hře. Jsem na toho kluka hrdý. Byl s námi dlouho, vydržel svoje, je hezké vidět, že se mu to vyplatilo. Doufejme, že bude důležitou součástí našeho pohybu vpřed.“

Brind’Amour je v klubu třetí sezónu a pokaždé hrál play off. Šest sérií za tři roky (bez loňského kvalifikačního kola), to je výborný výsledek. Co by za něj dali třeba v Torontu? „Nevím, jestli jsem hrdý na tři účasti v play off po sobě, ale jsem hrdý na to, jak jsme toho dosáhli,“ dodal trenér

