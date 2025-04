McAvoy o protrápené sezoně: Nepřál bych to nikomu. Už o tom nechci nikdy mluvit

Když Charlie McAvoy, obránce Bostonu Bruins, poprvé po skončení sezony usedl před novináře, bylo z něj cítit jediné: totální frustrace a vyčerpání. Bruins se zřítili z play off mapy poprvé od roku 2016 a on sám sezonu nedohrál kvůli zranění ramene, které si přivodil v dresu USA na turnaji 4 Nations Face-Off. Dnes říká, že ho to stálo víc, než byl ochoten obětovat.

„Je to, jako když běžíte závod a nedoběhnete do cíle,“ řekl otevřeně. „Uběhl jsem všechno, ale nedokončil. Tak nějak se teď cítím. Zklamání ve všech směrech. A pak jen sedíte a díváte se, jak se vaši kamarádi trápí. Chcete pomoct, ale nemůžete.“

McAvoy zvládl v sezoně odehrát 50 utkání, v nichž posbíral 23 bodů (7+16) a s průměrným časem 23:40 na zápas byl znovu nejvytíženějším obráncem Bruins. Jenže vše se zlomilo v únoru. Zranění ramena při reprezentaci, následná hospitalizace kvůli infekci a dlouhá cesta mimo led.

„Psychicky, emocionálně, fyzicky – prošel jsem si kvůli tomu úplným peklem,“ popsal. „Stálo mě to sezonu, stálo mě to i duševní zdraví. Nechci to moc rozebírat, ale když o tom mluvím, jsem stále emotivní. Čekal jsem celý život na to, být součástí takového turnaje. Ale jak to dopadlo a co následovalo, mě stálo víc, než jsem chtěl dát. A to je smutné.“

Ačkoliv Boston údajně nesl McAvoyovo zranění v reprezentačním dresu velmi nelibě, hráč sám nikoho neobviňuje. „Nejde o jednotlivce. Je to celý ten vývoj, co se stalo. Ale je to pryč. Až to dneska dořeknu, už o tom nechci nikdy mluvit.“

Boston se bez něj zcela rozpadl – bilance 6-15-4, odchody Marchanda, Coyla i Carla před uzávěrkou přestupů a celkové skóre sezony 33-39-10 znamenalo jediné: žádné play off.

Přesto v závěru setkání s médii McAvoy ukázal, že v něm hoří jiskra vůdce. Chce znovu budovat Bruins. „Je to velká příležitost! Chci být mezi těmi, kdo to zase dostanou zpět tam, kam to patří. Nebude to lehké. Ale půjde to.“

