McAvoy o změnách: brankáře máme luxusní, Krejčího bych uvítal zpátky

Ač to na první pohled nemusí být zřejmé, v následující sezoně poznáme nové Bruins. Žádné zemětřesení se sice nekonalo, nicméně vedení Bostonu i tak udělalo několik zajímavých přestupů. Kupříkladu brankoviště bude obsazeno dvěma čerstvými tvářemi. Na tohle všechno a mnohem víc se těší i Charlie McAvoy, klíčový bek Bruins.

Bránu Bostonu bude od nové sezony bránit dvojice Linus Ullmark – Jeremy Swayman. Zatímco prvně jmenovaný dostal štědrou smlouvu díky statusu volného hráče, druhého si Boston vychoval sám a je velkou nadějí organizace.

Změny byly potřeba. Vedení Bruins se totiž rozhodlo neprodloužit spolupráci s Jaroslavem Halákem. Jednička Tuukka Rask zase laboruje se zraněním. Jeho návrat se odhaduje až na leden či únor.

„Naši brankáři, to je fakt příjemný problém,“ pochvaluje si McAvoy. „Máme Swaymana a Ullmarka, navíc Tuukka už začal s rehabilitací. Podle mě je to nejlepší gólman ligy, takže až se vrátí, budeme mít na výběr ze tří špičkových brankařů. I proto už se na sezonu moc těším.“

Ullmark sice podepsal dlouhodobou smlouvu, nicméně na Swaymana by se nemělo zapomínat. Rodák z Aljašky nasbíral v uplynulé sezoně deset startů v NHL a rozhodně se neztratil. Jeho zákroky byly úspěšné v 94,5 % případů, což je parádní číslo.

„Je to skvělý hráč, některé zápasy nám svým výkonem vyhrál sám,“ pěje na mladého gólmana ódy Connor Clifton, McAvoyův kolega z obrany.

Zatímco o brankoviště se v Bostonu nemusejí starat, o útok maličko ano. David Krejčí, klíčová osoba na druhém centru, se totiž rozhodl odejít zpět do Česka, kde bude hájit barvy Olomouce. Pětatřicetiletý borec se za ty roky stal v Bruins velkou osobností, jeho bilance 730 bodů během 15 sezon hovoří sama za sebe.

„Už jenom hrát s ním byl velký zážitek. Jako hráče mě neskutečně zlepšil,“ děkuje McAvoy Krejčímu na dálku. „Na ledě jsem si s ním užil každičkou sekundu. Sice odchází pryč, ale jestli je to přesně to, co chce, tak to má mít. Zaslouží si to. Má za sebou úžasnou kariéru. A prý je jeho návrat do NHL ještě otevřený, tak se tu snad objeví.“

McAvoyovi je stále pouze 23 let, nicméně postupně se stává tváří organizace a lídrem týmu. Jak by také ne, když jádro týmu, které bylo nejúspěšnější, pomalu odchází. Loni Chára, letos Krejčí, nahnuté to má také Rask.

I díky tomu přichází čas pro nové Bruins.

