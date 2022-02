McDavid či perly od Voráčka. Co říkají osobnosti o „Džegrovi"?

Ať se Kladno udrží! Klobouk dolů před tebou! Takové byly nejčastější vzkazy pro legendárního Jaromíra Jágra, který slaví 50. narozeniny. Pár slov k němu řekli ale i bývalí spoluhráči z reprezentace nebo hvězdy NHL.

Nejvíce zaperlil kladenský odchovanec Jakub Voráček, jehož vzkaz byl promítnut už v neděli na utkání Kladna proti Kometě.

„Nazdar Jarouši. Ty vole, akorát jsme v Calgary, kde jsi ukončil svoji kariéru v NHL. Asi před 18 rokama, ale pořád ještě hraješ,“ vtipkoval Voráček.

„Tenkrát jsem si říkal, že jsi starej. A že máš před sebou pár let a pověsíš to na hřebík. A v padesáti letech ještě válíš."

„Klobouk dolů! Když jsme byli ve Philadelphii, tak jsi slavil 40, jestli si pamatuješ. A už je to deset let, ty vole… Utíká to. Tenkrát jsem si říkal, že jsi starej. A že máš před sebou pár let a pověsíš to na hřebík. A v padesáti letech ještě válíš… Držím palce, ať jsi spokojený v životě,“ přidal.

A pak to přišlo.

„Já si myslím, že už je čas na nějaký to dítě. Co? Po padesátce… Samozřejmě to nechám na tobě. Myslím ale, že by Český republika potřebovala nějakého nového Jágra,“ dodal Voráček s úsměvem.

Rytíři si pro svého majitele připravili také vzkaz od současné největší hvězdy světa Connora McDavida. „Krásné narozeniny, Džegr. Je neuvěřitelné, že stále hraješ. Jsi velkou inspirací pro hráče, i pro mě! To, jak dlouho a úspěšně hraješ, je inspirativní. Všechno nejlepší k padesátce!“ řekl kanadský supertalent.

Lámavou češtinou mu popřál i bývalý spoluhráč z Floridy Aleksander Barkov, který blahopřál Jágrovi společně s Radkem Gudasem a s nimi tam byl i Jonathan Huberdeau. Vzkaz zanechal i Sidney Crosby nebo Johnny Gaudreau.

Česká hokejová reprezentace vydala k Jágrovým jubilejním narozeninám také video, a to s Martinem Strakou, Jaroslavem Špačkem a Davidem Krejčím. „Jsem rád, že ses toho dožil a že jsi mohl hrát stále profesionálně. Věřím, že Kladno udržíš v extralize,“ pravil Špaček.

Přání pro Jaromíra Jágra ? 50 let a stále ve formě! Jaromíru Jágrovi přejí k narozeninám na dálku z Pekingu i bývalí spoluhráči a kapitán reprezentace ??? Zveřejnil(a) Česká hokejová reprezentace dne Pondělí 14. února 2022

„Za všechno moc děkuju, co jsi pro mě udělal i pro celý český hokej. Doufám, že takových kluků jako ty bude spousta,“ přidal Straka, jeho bývalý spoluhráč z Pittsburghu nebo Rangers.

Redakci Hokej.cz se pak podařilo sehnat vyjádření dalších osobností jako jsou Václav Prospal, Pavel Patera nebo Dominik Kubalík.

Pavel Patera (rodák z Kladna): „Dokázal toho tolik, že nevím, jestli to vůbec jde překonat. Nejlepší hráč naší historie. Já samozřejmě vzpomínám nejradši na Nagano s Jardou. Ještě když se vrátil při výluce NHL na Kladno, to jsme si ten hokej vyloženě užívali, protože se hodně vyhrávalo. Tohle pro mě byly v dospělosti nejhezčí časy. A dá se říct, že v mládí byl náš tým neporazitelný, když jsme jezdili po žákovských turnajích. Nechci říct, že bychom tam my ostatní byli do počtu, ale Jarda nám tenkrát vyhrál skoro všechny zápasy a skoro všechny turnaje. Nás ostatní to posouvalo, protože jsme se mu chtěli vyrovnat. A dá se říct, že možná i díky tomu, jak jsme se mu chtěli vyrovnat, tak jsme prožili takovou kariéru.“

Václav Prospal (bývalý spoluhráč z reprezentace): „Já si myslím, že je unikát. V Česku se nikdo takový už nenarodí. Všichni kolem hokeje by si měli vážit toho, že takového hráče máme. Klobouk dolů předtím, že v takových letech je schopen hrát. Na druhou stranu je celkem smutný, že když má natrénováno, tak patří stále k nejlepším v extralize.“

Tomáš Král (prezident Českého hokeje): „Přeji Jardovi všechno nejlepší a aby si druhou padesátku užíval stejně jako tu první. Je mi obrovskou ctí, že jsem ho poznal nejen jako nejlepšího hokejistu české historie, ale i jako kolegu ve vedení svazu a přítele.“

Jiří Šlégr (bývalý spoluhráč z Pittsburghu či národního týmu): „Já mu to můžu jen závidět. Kdyby mi to zdraví dovolilo, tak bych tam lítal asi s ním. Já před Jardou smekám, je to ojedinělé, a ne každý to zvládne. Do počtu není. A pokud někdo říká, že si dělá ostudu a je to trapný, tak to já si nemyslím. A přání? Hlavně ať se z toho nezblázní, je to jen číslo.“

Petr Klíma (bývalý spoluhráč z Pittsburghu): „Jde příkladem mladým hráčům v trénování. Jarda věnoval celý svůj život hokeji…Má cenu zlata pro Kladno, to všichni víme. Jak na ledě, tak i mimo něj. To samé platí pro extraligu. Pro hokej udělal strašně moc, speciálně pro český hokej. Každý bude povídat fráze, jak mu přeje všechno nejlepší a tak dále. Já mu přeju jedinou věc: rodinu!“

Dominik Kubalík (současný hráč Chicaga): „Je to neuvěřitelný. Možná to je blbý říct, ale když se probudím po zápase, necítím se moc dobře a dojde mi, že mu je skoro dvakrát tolik než mně… (usmívá se) Je to úsměvné, ale víme, že Jarda vždycky byl v určitých věcech neskutečný, a i tím dokáže být na takové úrovni tak dlouho a pořád hraje dobře. Když to sleduju, třeba když hrají s Plzní, tak Jardy si člověk všimne! A to je obdivuhodné. Když mu bude držet zdraví, tak to může v klidu dál hrát. On je hrozně silný a dokáže využít svých předností. Má dlouhý rozsah a střela zápěstím? To je neuvěřitelný. Za mě jen klobouk dolů.“

Jakub Kindl (bývalý spoluhráč z Floridy): „Je to persona, hrál jsem s ním dva roky na Floridě a dobře jsme se skamarádili. Nikdy jsem tomu nemohl uvěřit, že hraju s Jaromírem Jágrem v týmu… Přál bych mu, aby Kladno zůstalo v extralize. Mají to strašně těžký, hrají celou sezonu venku v Chomutově. Není to sranda. Bylo by fajn, kdyby pak hráli v krásné zrenovované hale na Kladně.“

Tomáš Plekanec (současný spoluhráč z Kladna): „Klobouk dolů, že v padesáti dokáže hrát na takové úrovni. Obětuje tomu všechno a výsledky jsou vidět. Přeju mu hlavně zdraví, víc asi není potřeba. Ten zbytek si každý dá sám. Zároveň mu přeju, aby ho věci, které dělá, činily šťastným.“

