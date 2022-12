McDavid čtyřmi body režíroval výhru Oilers, Marner přepisoval historii Maple Leafs

Pořádná hokejová noc je minulostí! Hvězdou noci se stal "tradičně" Connor McDavid, který si proti Montrealu připsal čtyři kanadské body a nasměroval Oilers k vítězství. Historii Maple Leafs pak přepisoval Mitchell Marner, který bodoval devatenáctkrát v řadě, což se nikomu jinému nepodařilo.

MINNESOTA WILD - ANAHEIM DUCKS

5:4sn. (2:1, 0:2, 2:1 - 0:0)

Minnesota zvládla nájezdy

Minnesota se na vítězství pořádně nadřela. Wild v závěru třetí třetiny tvrdě bojovali o to, aby dostali zápas alespoň do prodloužení. To se jim podařilo a nakonec rozhodli o své výhře v samostatných nájezdech, ten rozhodující proměnil Matthew Boldy.

Branky a nahrávky

5. Addison (M. Foligno, Eriksson Ek), 16. Dewar (Reaves, Shaw), 46. Eriksson Ek (Addison, Boldy), 58. Kaprizov (Zuccarello, Spurgeon), rozh. náj. Boldy – 9. R. Strome (Vatrano), 31. Fowler (McTavish, Zegras), 39. Zegras (Terry, Kulikov), 51. Terry (Henrique, McTavish).

Statistiky

Střely na bránu: 49 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 65:00

John Gibson (ANA) – 45 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,8 %, odchytal 64:09



Česká a slovenská stopa

Pavol Regenda (ANA) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:57



Tři hvězdy utkání

1. Matthew Boldy (MIN) – 0+1

2. Joel Eriksson Ek (MIN) – 1+1

3. Jared Spurgeon (MIN) – 0+1

EDMONTON OILERS - MONTREAL CANADIENS

5:3 (0:1, 4:2, 1:0)

McDavid řídil výhru Oilers

Connor McDavid byl v noci znovu při chuti a Edmonton dovedl k vítězství 5:3 čtyřmi kanadskými body. Za Montreal si jednu asistenci připsal Juraj Slafkovský.

Branky a nahrávky

22. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 27. Draisaitl (McDavid, Barrie), 30. McDavid (Barrie, Hyman), 40. Nurse (Draisaitl, Hyman), 55. McDavid (Draisaitl) – 17. Suzuki (Matheson, Dach), 34. Dadonov (Armia, Kovacevic), 37. Xhekaj (Slafkovský).

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 33 | Přesilová hra: 3/5 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 23



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) - 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Jake Allen (MTL) - 17 zákroků, 5 OG, úspěšnost 77,3 %, odchytal 57:16



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) - 0+1, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:25



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) - 1+3

2. Connor McDavid (EDM) - 2+2

3. Zach Hyman (EDM) - 0+2

BOSTON BRUINS - COLORADO AVALANCHE

5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Boston doma stále neporažený

Bruins jsou na domácím ledě nadále stoprocentní. Boston si tentokrát dokázal poradit s Coloradem a vyhrál jednoznačně 5:1. David Pastrňák skóroval proti Avalanche hned dvakrát.

Branky a nahrávky

14. Pastrňák (Marchand, McAvoy), 19. Frederic (McAvoy, Zacha), 25. Pastrňák (Krejčí), 56. Frederic (Hall, Coyle), 56. DeBrusk (Forbort, Bergeron) – 47. Cogliano.

Statistiky

Střely na bránu: 40 – 25 | Přesilová hra: 1/5 – 0/3 | Trestné minuty: 13 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 59:55

Pavel Francouz (COL) – 35 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 2+0, +1 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:55

David Krejčí (BOS) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:54

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 3 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:12

Pavel Francouz (COL) – 35 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS) - 2+0

2. Trent Frederic (BOS) - 2+0

3. Brad Marchand (BOS) - 0+1

PHILADELPHIA FLYERS - NEW JERSEY DEVILS

2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Devils i přes špatný výkon vyhráli

New Jersey bylo po dlouhé době v zápase přehráno, i tak ale dokázalo najít cestu k vítězství. Flyers dostali z osmnácti střel tři góly a naopak své šance nedokázali využít.

Branky a nahrávky

28. Konecny (N. Cates, Hayes), 56. Sedlák (Sanheim, DeAngelo) – 27. Zetterlund (Wood, M. McLeod), 42. Mercer (Wood), 47. J. Hughes (Haula).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 18 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 57:52.

Akira Schmid (NJD) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:56



Česká a slovenská stopa

Lukáš Sedlák (PHI) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:08.

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:52



Tři hvězdy utkání

1. Miles Wood (NJD) - 0+2

2. Akira Schmid (NJD) - 31 zákroků

3. Travis Konecny (PHI) - 1+0

OTTAWA SENATORS - SAN JOSE SHARKS

5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Hertlova snaha přišla vniveč

Český útočník Tomáš Hertl dokázal během první třetiny dvakrát skórovat a v obou případech dostal Sharks do vedení, k jeho gólům se ale nikdo ze spoluhráčů nepřipojil a Ottawa duel otočila ve svůj prospěch. Hlavní hvězdou zápasu byl vyhlášen Claude Giroux.

Branky a nahrávky

11. B. Tkachuk (Stützle, DeBrincat), 26. Giroux, 37. Stützle (Batherson, DeBrincat), 46. Chabot (M. Joseph, Giroux), 56. Giroux (Motte) – 8. Hertl (Barabanov, Meier), 12. Hertl (E. Karlsson, Labanc).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 37 | Přesilová hra: 3/5 – 1/4 | Trestné minuty: 15 – 17



Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 59:45

Kaapo Kähkönen (SJS) – 34 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (SJS) – 2+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:08

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 14:00



Tři hvězdy utkání

1. Claude Giroux (OTT) – 2+1

2. Anton Forsberg (OTT) – 35 zákroků

3. Tim Stützle (OTT) – 1+1

PITTSBURGH PENGUINS - ST. LOUIS BLUES

6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Kapanen hattrickem sestřelil St. Louis

Kasperi Kapanen odehrál v noci jeden z nejlepších zápasů ve své kariéře, když dokázal skórovat hned třikrát. Pittsburgh porazili St. Louis vysoko 6:2 a připsali si hodně cenné dva body.

Branky a nahrávky

7. Kapanen (P. Joseph, Rust), 12. Rust (Zucker, Malkin), 17. Kapanen (Malkin, Carter), 22. Zucker (Malkin, Rust), 31. Kapanen (Rust, Zucker), 56. Crosby (Guentzel) – 13. Bučněvič (Leddy, Parayko), 29. Tarasenko (Thomas, Parayko).

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 28 | Přesilová hra: 2/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 18



Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:34

Jordan Binnington (STL) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 21:51

Thomas Greiss (STL) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 37:08



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (PIT) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:14



Tři hvězdy utkání

1. Kasperi Kapanen (PIT) – 3+0

2. Bryan Rust (PIT) – 1+3

3. Jason Zucker (PIT) – 1+2

TAMPA BAY LIGHTNING - TORONTO MAPLE LEAFS

4:3pp. (0:0, 1:2, 2:1 - 1:0)

Marner přepsal historii Toronta

Tampa dokázala domácí utkání s Torontem dotáhnout do vítězného konce, když vyrovnanou bitvu rozhodl v prodloužení Alex Killorn. Nejvíce se však bude s tímto zápasem spojovat jméno Mitchella Marnera, který jako první hráč v historii Maple Leafs dokázal bodovat devatenáctkrát v řadě.

Branky a nahrávky

28. Naměstnikov (Cirelli, Černák), 42. Kučerov (Stamkos, Perry), 45. Colton (Sergačjov, Perry), 61. Killorn (Cirelli) – 26. Marner (Kämpf), 37. Nylander (Matthews), 52. Marner.

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 39 | Přesilová hra: 2/6 – 1/5 | Trestné minuty: 14 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) - 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3%, odchytal 59:39

Matt Murray (TOR) - 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9%, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) - 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:45

David Kämpf (TOR) - 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:16



Tři hvězdy utkání

1.Alex Killorn (TBL) - 1+0

2. Mitchell Marner (TOR) - 2+0

3. Corey Perry (TBL) - 0+2

DETROIT RED WINGS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Vegas uspělo v Detroitu

Golden Knights byli na ledě Red Wings od samého začátku ve vedení, které si dokázali bezpečně hlídat a pohodlně dokráčeli k vítězství. Detroit prohrál třetí duel v řadě a začíná pomalu ztrácet dech.

Branky a nahrávky

32. Sundqvist (Kubalík, Larkin) – 2. Eichel (Stephenson, McNabb), 28. Marchessault (Theodore, Ma. Stone), 37. Kessel (N. Roy), 57. Re. Smith (Kessel, McNabb).

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:17

Adin Hill (VGK) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Dominik Kubalík (DET) – 0+1, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:20

Filip Hronek (DET) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:39



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Marchessault (VGK) – 1+0

2. Phil Kessel (VGK) – 1+1

3. Adin Hill (VGK) - 24 zákroků

NEW YORK RANGERS - CHICAGO BLACKHAWKS

2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Chicago zaskočilo Rangers

Hokejisté Chicaga podali na ledě Rangers velmi dobrý výkon a dokázali dokráčet k vítězství. Jedinou kaňkou na zápase z pohledu Blackhawks je další zranění Petra Mrázka.

Branky a nahrávky

38. Zibanejad (Fox, Panarin), 58. Kreider (Zibanejad, Panarin) – 3. R. Johnson (McCabe, Katchouk), 29. P. Kane (Set. Jones, Domi), 30. Domi (Set. Jones, P. Kane), 45. Raddysh (P. Kane, Domi), 59. Domi (Dickinson, McCabe).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 3/4 | Trestné minuty: 25 – 35



Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Halák (NYR) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 56:21

Petr Mrázek (CHI) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 40:00

Arvid Söderblom (CHI) – 5 zákroků, 1 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 18:46



Česká a slovenská stopa

Jaroslav Halák (NYR) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 56:21

Libor Hájek (NYR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:37



Tři hvězdy utkání

1. Patrick Kane (CHI) - 1+2

2. Max Domi (CHI) - 2+1

3. Seth Jones (CHI) - 0+2

VANCOUVER CANUCKS - ARIZONA COYOTES

3:2pp. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Vancouver vybojoval výhru v prodloužení

Canucks v zápase dvakrát prohrávali, v obou případech však dokázali najít cestu zpátky do zápasu a vybojovali si prodloužení, ve kterém rozhodl svým druhým gólem v zápase Bo Horvat.

Branky a nahrávky

17. Horvat (E. Pettersson, Q. Hughes), 52. Boeser (E. Pettersson), 65. Horvat (Q. Hughes, J. Miller) – 12. Fischer (O'Brien, Välimäki), 22. Chychrun (Gostisbehere, Maccelli).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 23 | Přesilová hra: 2/8 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Martin (VAN) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 64:03

Karel Vejmelka (ARI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 63:44



Česká a slovenská stopa

Karel Vejmelka (ARI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 63:44



Tři hvězdy utkání

1. Bo Horvat (VAN) - 2+0

2. Elias Pettersson (VAN) - 0+2

3. Jakob Chychrun (ARI) - 1+0

SEATTLE KRAKEN - FLORIDA PANTHERS

1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Florida zničila Seattle v přesilovkách

Panthers dokázali ukončit vítěznou sérii Seattlu. Florida využila v zápase tři přesilové hry a to byl základ úspěchu. V brance Krakenů se znovu hodně trápil Philipp Grubauer. Radko Gudas ze zápasu odstoupil kvůli zranění.

Branky a nahrávky

22. McCann (Eberle) – 13. Verhaeghe (Bennett, M. Tkachuk), 14. Verhaeghe (Montour, M. Tkachuk), 26. M. Tkachuk (Ekblad, Bennett), 48. Heponiemi (E. Staal, Forsling), 54. Forsling (Bennett, Luostarinen).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 3/4 | Trestné minuty: 10 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost zásahů 82,1 %, odchytal 60:00

Spencer Knight (FLA) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost zásahů 97,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 2:08



Tři hvězdy utkání

1. Sam Bennett (FLA) - 0+3

2. Matthew Tkachuk (FLA) - 1+2

3. Carter Verhaeghe (FLA) - 2+0

CALGARY FLAMES - WASHINGTON CAPITALS

5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Calgary si poradilo s Washingtonem

Flames v domácím prostředí podali velmi dobrý výkon a dokráčeli k vítězství. Washington rovněž neodehrál špatný duel, nicméně v závěru utkání své fanoušky zklamal. Capitals se navíc zranil brankář Darcy Kuemper, což může být pro následující zápasy velký problém.

Branky a nahrávky

19. Coleman (Ružička, Backlund), 22. Mangiapane (Backlund, Ružička), 54. Ružička (Backlund, R. Andersson), 55. Mangiapane (Dubé, Kadri), 60. E. Lindholm (Toffoli, C. Tanev) – 20. Sheary (Milano, Kuzněcov), 59. Carlson (Eller, D. Strome).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Daniel Vladar (CGY) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (WSH) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 36:09

Charlie Lindgren (WSH) – 7 zákroků, 2 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 22:50



Česká a slovenská stopa

Daniel Vladař (CGY) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1%, odchytal 60:00

Adam Růžička (CGY) – 1+2, +3 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 12:32

Martin Feherváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:39



Tři hvězdy utkání

1. Mikael Backlund (CGY) – 0+3

2. Adam Růžička (CGY) – 1+2

3. Andrew Mangiapane (CGY) – 2+0

LOS ANGELES KINGS - CAROLINA HURRICANES

2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Nečas první hvězdou utkání

Martin Nečas si na ledě Kings připsal dva kanadské body za gól a asistenci a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Hurricanes navázali na poslední výkony a vyhráli čtvrtý duel v řadě.

Branky a nahrávky

50. Kaliyev (Danault, Durzi), 58. Fagemo (Lizotte, M. Roy) – 5. Skjei (Martinook, Fast), 20. Nečas (Burns, Noesen), 35. Aho (Nečas, Jarvis), 53. A. Svečnikov (Burns, Pesce).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 57:37

Pjotr Kočetkov (CAR) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 59:51



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 1+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:44



Tři hvězdy utkání

1. Martin Nečas (CAR) – 1+1

2. Sebastian Aho (CAR) – 1+0

3. Viktor Arvidsson (LAK) – 0+0

