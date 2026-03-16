McDavid hrál se zlomeninou kotníku

4. května 2:08

Josef Potůček

V zákulisí vyřazení edmontonských Oilers se skrývá příběh, který vrhá na jejich účinkování v play-off nové světlo. Kapitán Connor McDavid totiž odehrál sérii proti Anaheimu s frakturou v oblasti kotníku.

Podobné zranění si nesl i útočník Jason Dickinson. Oba hráči tak nastupovali se sebezapřením, které je obdivované — ale zároveň ukazuje i tvrdou realitu NHL.

Trenér Kris Knoblauch to popsal bez příkras: obdiv k jejich odhodlání je obrovský, ale zranění se na jejich výkonu prostě podepsalo. McDavid to řekl ještě přímočařeji — jeho největší zbraň, explozivní první krok, byla pryč. 

„Moje největší výhoda je rychlost, ten první krok. A ten jsem neměl,“ přiznal sám McDavid. „Dělalo mi to potíže hlavně při změnách směru, brzdění a při rozjezdech za pukem.“

Edmonton nakonec nestačil na Kačery z Anaheimu a vypadl už v prvním kole. A právě McDavidův zdravotní stav se stal jedním z klíčových faktorů.

„Nebyla to jednoduchá série, hodně kluků hrálo i přesto, že nebyli zdraví. Každý se snažil odevzdat maximum, ale nenašli jsme cestu, jak být lepší než soupeř a ani já jsem nepomohl,“ hlesl zklamaně kapitán Naftařů. 

Vyřazení v prvním kole nebylo jen sportovním neúspěchem. Bylo to probuzení. Oilers, kteří dvakrát po sobě hráli finále Stanley Cupu, se srazili s realitou.

McDavid to shrnul nečekaně tvrdě. „Tým byl po celý rok průměrný,“ řekl kapitán Edmontonu.

A jeho dlouholetý parťák Leon Draisaitl šel ještě dál. Podle něj se organizace jako celek neposouvá vpřed — naopak. „Udělali jsme velké kroky zpět,“ zaznělo z jeho úst.

Generální manažer Stan Bowman stojí před nelehkým úkolem. K dispozici je zhruba 16,5 milionu dolarů pod platovým stropem, ale také osm hráčů bez smlouvy. 

A okno na titul se přivírá.

