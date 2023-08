McDavid: Jsem odhodlaný s touhle partou vyhrávat, dotáhneme to do konce

Nejlepší hráč planety se chystá na nový ročník NHL, do něj vstupuje s jasným cílem: získat s Edmontonem Stanley Cup. Popsal, jak velké zklamání bylo zejména z poslední série proti Vegas a zároveň přiznal, že tento neúspěch je pro něj obrovskou motivací.

Na jaře musel McDavid skousnout těžkou porážku ve druhém kole play off. Edmonton tehdy padl s Vegas 2:4 na zápasy. Stanley Cup zůstal pro nejlepšího hráče planety zápasy opět zapovězen.

„V takových momentech se emoce stupňují. Tentokrát byly o něco větší než v předchozích letech,“ přiznal McDavid v rozhovoru pro SportsNet.

V létě kanadský hráč poctivě trénoval, ale zároveň slavil úspěchy i v osobním životě. Požádal o ruku svou dlouholetou přítelkyni Lauren.

„V předešlých letech byly v průběhu léta momenty, kdy jsem si říkal, že do sezony zbývá mnoho měsíců. Kolikrát jsem se vlekl do posilovny a moc se mi nechtělo,“ poodhalil Kanaďan. „Letos v létě jsem žádné takové momenty neměl. Bylo to opravdu snadné dostat se do posilovny a na led. Bylo to velmi motivující léto.“

Motivaci v sobě nalezl i díky vypadnutí ve druhém kole. V sérii proti Vegas totiž Olejáři vedli v každém zápase, zvítězit dokázali pouze ve dvou případech.

„Ten pocit mě provází už dlouho, od té doby, co skončila série. Všichni v šatně jsme si říkali, že není samozřejmé, abychom se dostali do té samé pozice, nemusíme dostat šanci, abychom to zopakovali. Nechcete ničeho litovat,“ přiznal.

Poslední tři ročníky Oilers v play off nechyběli. Ale dál, než do konferenčního finále se nedostali. „Vždy jsem pevně věřil v náš tým. Máme dobrý tým, dobrý kádr a prošli jsme několika etapami.“

Následně přidal porovnání posledních dvou nevydařených sérií. „Letos to bylo jiné v tom smyslu, že naše víra byla silnější. S Vegas jsme se utkali, ale dali jsme jim sérii. Série s Coloradem nebyla až tak těsná, a to je těžké, když byli prostě lepším týmem,“ shrnul stručně. „Když se podíváme zpět na tu sérii s Vegas, jsou to opravdu malé, drobné momenty. Malé, drobné věci, které rozhodují. Cítili jsme, že ten, kdo tu sérii vyhraje, bude mít velkou příležitost jít dál, v tom trochu zvláštním play off, kde velké týmy vypadly brzy. Bylo to prostě zklamání, protože víra tam byla a byla tak vysoká. Cítili jsme, že série je blízko. Že máme reálnou šanci.“

Jeho osmiletá smlouva vyprší až v roce 2026, v té době mu bude 29 let a svou budoucnost vidí i nadále v Edmontonu. „V Edmontonu hraji rád a cítím se tam jako doma. Lauren je v Edmontonu ráda. V Edmontonu je spousta věcí, které nám vyhovují. Cítíme se tam velmi dobře. Ale ještě mám před sebou tři roky smlouvy. Až ten čas přijde, musíme se podívat na to, jak se naše životy vyvíjejí, a od toho se pak odvíjet při rozhodování,“ vzkázal McDavid.

„Neříkám to proto, abych vyvolával paniku. Tak to prostě je. Ale rád hraju v Edmontonu, jsem stoprocentně odhodlaný v Edmontonu s touhle partou vyhrávat... A věřím, že to dotáhneme do konce,“ burcuje nejlepší hráč planety.

