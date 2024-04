McDavid nasměroval Edmonton k výhře nad Coloradem! Arizona předvedla parádní obrat

Během sobotní noci se hrálo v šesti arénách a rozhodně bylo co sledovat. Jednoznačné vítězství si připsal Edmonton, který v domácím prostředí zdolal Colorado. Nadchnula i Arizona, která dala ve třetí třetině Golden Knights hned šest gólů!

BUFFALO SABRES - PHILADELPHIA FLYERS

4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Mizérie Flyers pokračuje

Špatná forma Philadelphia pokračuje. Flyers prohráli šestý zápas v řadě a dál si komplikují ve Východní konferenci svou pozici, když do honby o pozice divokých karet pouští také Buffalo. To po vítězství 4:2 totiž ztrácí na pozici druhé divoké karty už jen čtyři body a řadí se do smečky vlků, kteří hodlají trestat jakékoliv zaváhání soupeřů.

Branky a nahrávky

11. T. Thompson (Peterka, Tuch), 35. Dahlin (T. Thompson, Tuch), 40. Quinn (Benson, Power), 54. Quinn (Benson, Cozens) – 30. N. Cates (Tippett, York), 50. Tippett (Sanheim, Laughton).

Statistika

Střely na bránu: 19 – 34 | Přesilová hra: 0/0 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

Ivan Fedotov (PHI) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 55:42



Česká a slovenská stopa

Lukáš Rousek (BUF) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:29



Tři hvězdy utkání

1. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) - 32 zákroků

2. Jack Quinn (BUF) - 2+0

3. Tage Thompson (BUF) - 1+1

CAROLINA HURRICANES - WASHINGTON CAPITALS

4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Dva góly Ovečkina Capitals nestačily

Více než polovinu zápasu Washington v PNC Areně vyučoval z efektivity. Ruku v ruce s dvěma Ovečkinovými zásahy z předbrankového prostoru Darcy Kuemper deptal střelce Hurricanes a ti se díky průniku Guentzela prosadili v souvislém tlaku až z třicáté střely na branku. Ve třetí části Kočetkov vyřešil jeden krizový moment a v případě Ovečkinovy šance na 31. hattrick v kariéře mu pomohlo břevno. Obrat na 3:2 si Carolina vystřílela v početních výhodách. V čase 51:40 mířil přesně Martin Nečas a necelé dvě minuty před koncem z dorážky Burnsovy střely rozhodl Aho. Poslední hřebíček do hostující rakve při hře bez gólmana zatloukl Jake Guentzel.

Branky a nahrávky

35. Guentzel (Slavin, Fast), 52. Nečas (Skjei, Je. Kuzněcov), 59. S. Aho II (Burns, Guentzel), 60. Guentzel (Slavin) – 4. Ovečkin (D. Strome, T. van Riemsdyk), 20. Ovečkin (Carlson, D. Strome).

Statistika

Střely na bránu: 46 – 16 | Přesilová hra: 2/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Pjotr Kočetkov (CAR) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:48

Darcy Kuemper (WSH) – 41 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,2 %, odchytal 59:26



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 1+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:35

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:11



Tři hvězdy utkání

1. Jake Guentzel (CAR) - 2+1

2. Sebastian Aho (CAR) - 1+0

3. Martin Nečas (CAR) - 1+0

DETROIT RED WINGS - NEW YORK RANGERS

3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Těsná výhra Rangers

V Detroitu se odehrálo velice atraktivní utkání, ve kterém byla k vidění opravdu velká hromada šancí. O jeden gól byli nakonec lepší hokejisté Rangers, kteří rozhodli v 51. minutě během přesilové hry, kdy se trefil Chris Kreider. Red Wings tak nedokázali využít zaváhání svých soupeřů a důležité body v boji o play-off si nepřipsali.

Branky a nahrávky

8. Copp (Veleno, Seider), 22. Compher (Petry, Perron), 34. Larkin (Perron, Gostisbehere) – 6. Cuylle, 20. Goodrow (Vesey, Brodzinski), 34. Goodrow (Vesey, Brodzinski), 51. Kreider (Zibanejad, Panarin).

Statistika

Střely na bránu: 34 – 38 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (DET) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 57:28

Jonathan Quick (NYR) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 59:37



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Chris Kreider (NYR) - 1+0

2. Barclay Goodrow (NYR) - 2+0

3. Dylan Larkin (DET) - 1+0

EDMONTON OILERS - COLORADO AVALANCHE

6:2 (2:2, 2:0, 2:0)

Edmonton si poradil s Coloradem

Skvělý výkon Edmontonu byl po zásluze odměněn ziskem dvou bodů. Oilers byli téměř po celý duel lepším týmem a nakonec dokráčeli k výhře 6:2. Po dvou gólech si připsali Connor McDavid a Evander Kane.

Branky a nahrávky

2. Perry (Nurse, Ceci), 18. McDavid (Ekholm, Draisaitl), 29. Ekholm (Draisaitl, Bouchard), 40. E. Kane (R. McLeod, Ceci), 45. McDavid (Bouchard, Hyman), 52. E. Kane (R. McLeod, Kulak) – 12. Drouin (MacKinnon, Rantanen), 16. Colton (Lehkonen, Makar).

Statistika

Střely na bránu: 47 – 23 | Přesilová hra: 0/5 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:33

Alexandar Georgijev (COL) – 41 zákroků, 6 OG, úspěšnost 87,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Connor McDavid (EDM) - 2+0

2. Mattias Ekholm (EDM) - 1+1

3. Evander Kane (EDM) - 2+0

ANAHEIM DUCKS - SEATTLE KRAKEN

1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Wright hvězdou utkání

Útočník Shane Wright je po povolání do prvního týmu Seattlu ve skvělé formě. Tu dneska potvrdil dvěma vstřelenými góly a jednou asistencí, čímž se podílel na všech brankách svého týmu. Seattle vyhrál v Anaheimu 3:1.

Branky a nahrávky

37. Carlsson – 17. Wright (Bjorkstrand, Dumoulin), 23. Wright (Schwartz, Schultz), 32. Beniers (Wright, Bjorkstrand).

Statistika

Střely na bránu: 17 – 27 | Přesilová hra: 0/1 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Lukáš Dostál (ANA) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:55

Philipp Grubauer (SEA) – 16 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 58:50



Česká a slovenská stopa

Lukáš Dostál (ANA) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:55

Radko Gudas (ANA) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:31



Tři hvězdy utkání

1. Shane Wright (SEA) - 2+1

2. Leo Carlsson (ANA) - 1+0

3. Oliver Bjorkstrand (SEA) - 0+2

ARIZONA COYOTES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

7:4 (0:0, 1:4, 6:0)

Famózní obrat Coyotes

Golden Knights byli politi hodně studenou vodou. Na ledě Arizony vedli po dvou třetinách 4:1 a zdálo se, že míří k vítězství. Coyotes se nicméně zmohli na parádní obrat. V poslední dvacetiminutovce se dokázali prosadit hned šestkrát a dokráčeli k výhře 7:4.

Branky a nahrávky

27. Kerfoot (Kesselring), 49. Doan (McBain, Maccelli), 50. Bjugstad (Keller, Schmaltz), 50. Carcone (O'Brien), 55. Carcone (Kerfoot, Dermott), 56. J. Brown (Keller, Schmaltz), 58. L. Cooley (Crouse, Guenther) – 28. Eichel (McNabb, Theodore), 32. W. Karlsson (Brisson, Theodore), 35. Mantha (W. Karlsson, Dorofejev), 39. Stephenson (Cotter, Whitecloud).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 24 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00

Logan Thompson (VGK) – 25 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,6 %, odchytal 59:54



Česká a slovenská stopa

Karel Vejmelka (ARI) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Michael Carcone (ARI) - 2+0

2. Alex Kerfoot (ARI) - 1+1

3. Nick Bjugstad (ARI) - 1+0

