McDavid nezastavuje! Míří za historickou sezonou

Mohlo by se zdát, že ke Connorovi McDavidovi už moc není co psát. Opak je ale pravdou. Letošní sezonou proplouvá tak trochu bez povšimnutí, přitom produkuje až magická čísla. Navíc předsezonní cíl, který si dal do hlavy, se snaží plnit ze všech sil. Hádáte správně, daří se mu to.

Ve skříni má spoustu trofejí. Dost možná už ani neví, která je která. Jedna mu však schází. Dejme teď stranou Stanley Cup, po kterém mocně touží. Řeč je o individuálních trofejích. Před sezonou si dal totiž za cíl, že zlepší své zakončení a pokusí se dosáhnout na nejlepšího střelce. Nebo alespoň padesát branek.

A jak řekl, tak dělá. Momentálně je na dvaadvaceti brankách, přičemž odehrál pouze šestadvacet zápasů. Pokud by udržel současné šílené tempo, svítila by mu na konci sezony v kolonce gólů číslovka 69. To se s největší pravděpodobností nestane, ale u McDavida prostě nevíte.

Jednoduše proto, že dokáže dát gól, kdy si zamane. Není to pouhá fráze. Některé jeho góly berou dech. Prostě se ve středním pásmu rozjede, obejde obránce jako kužel a překoná gólmana. Mimochodem, právě poslední krok mu dlouho dělal problémy, i proto nedával tolik branek.

„Dřív jsem to bral jako mou slabinu. Něco, na čem bylo potřeba zapracovat,“ přiznal po nedávném utkání proti Montrealu. „Postupem času jsem se v tom zlepšoval. Teď už se v té situaci cítím dobře, snažím se hrát to jednoduše.“

Díky své rychlosti, šikovnosti a klidu v zakončení je v nájezdech na gólmana téměř neomylný. Kupříkladu v noci na úterý měl proti Washingtonu jedinou střelu na bránu. Byla v oslabení, když ujížděl sám na gólmana Capitals. Neomylně zakončil.

Momentálně má v posledních pěti utkáních šest branek. Ale nejen to. Kdo každé ráno kontroluje výsledky, musel v posledních dnech jen nevěřícně kroutit hlavou. McDavid hraje jako smysl zbavený, a to v tom nejlepším slova smyslu. Gól do sítě Capitals, čtyři body proti Canadiens, dva proti Wild a stejný počet proti Chicagu, proti Floridě zapsal pro změnu body tři.

Hraje v naprosto famózním tempu. Už teď je na polovině hodnoty branek, které vstřelil v poslední sezoně. Jen pro připomenutí, odehrál šestadvacet utkání! Dohromady má 48 bodů, to by znamenalo, že na konci sezony by jich měl 151.

Určitě by radši objímal Stanley Cup, ale jeho individuální statistiky jednoduše nejde přestat obdivovat.

